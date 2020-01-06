Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı ÜFE verilerini yayımladı.

6 OCAK, 20200
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Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,2 arttı. ÜFE, 2018'in kasım ayına göre ise yüzde 1,4 düştü.

AB'de ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 geriledi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, kasımda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 3,4 ile Yunanistan, yüzde 1,1 ile Fransa ve yüzde 0,9 ile İsveç'te yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 0,9 ile Portekiz, yüzde 0,6 ile İspanya ve yüzde 0,5 ile Letonya'da ölçüldü.

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