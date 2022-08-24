Euro neden düşüyor?

Euro Bölgesi ekonomisindeki zayıf görünüm ve yapısal sorunlar euronun dolar karşısında düşüşüne neden olurken uzmanlar Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) yüksek montanlı faiz artışının dahi para birimindeki düşüşü durdurmayacağı görüşünde. Bloomberght'nin haberine göre; son satışların ardından dolar karşısında 1 seviyesinin altına gerileyen euroda Avrupa Merkez Bankası’nın ‘jumbo’ faiz artışının dahi etkili olmayabileceği belirtiliyor. Euronun faiz artışına rağmen dolar karşısında güçlenmesi zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

Analistlere göre eurodaki zayıf seyirde para politikasından ziyade resesyon tehdidi ve Rusya’dan enerji ithalatının kesileceği endişeleri etkili oluyor. Avrupa Merkez Bankası’nın yüksek montanlı faiz artışı yapsa dahi bu faktörler, bankanın mücadelesini zorlaştırıyor.

JPMorgan Private Bank Küresel Döviz Stratejisti Sam Zief “Faizler döviz piyasalarının temel motoru değil, bu daha çok küresel büyüme dinamikleriyle ilgili. Enflasyon beklentilerini çıpalamak için yapılan ve aynı zamanda büyüme görünümüne zarar veren büyük faiz artışları para birimi için destekleyici değil” değerlendirmesini yaptı.

Euro Bölgesi'nde tarihi yüksek enflasyon nedeniyle Merkez Bankası 10 yıl sonra ilk kez geçen ay 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Yatırımcılar 8 Eylül’deki toplantıda da benzer bir hamle beklerken 19 üyeli bölge ekonomisinde artan yaşam maliyetleri hanehalkı ve şirketler üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Dün açıklanan S&P Global verilerine göre Euro Bölgesinde ekonomik aktivite ikinci ayda da geriledi.

Euronun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ithalatı daha pahalı hale getirerek enflasyonu ivmelendiriyor.

Natixis Ekonomisti Dirk Schumacher kötüleşen ekonomik görünümde bankanın 75 baz puanlık faiz artışının dahi euro’yu önemli ölçüde güçlendirmeyeceğini belirterek “50 baz puan yerine 75 baz puanlık artış bile bunu değiştirmez. Faiz artışının yanı sıra ekonomik görünümün de pozitif katkı vermesi gerekir” yorumunu yaptı.

Unicredit Kıdemli Avrupa Ekonomisti Marco Valli ise ekonomide yaşanan sorunlarla AMB’nin Eylül’de de muhtemelen 50 baz puan faiz artışına gideceğini, daha fazlasının sürpriz ve yanlış olacağını belirterek “Euro’daki zayıflık ekonomideki sorunların bir yansıması. Bu AMB’nin çözebileceği birşey değil” ifadesini kullandı.