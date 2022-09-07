Ev gereçleri sektörü Antalya’ya çıkarma yapacak

İhracatı Geliştirme ve Pazar Araştırma Derneği (İGEPAR), 2022 yılının son çeyreğinde ihracata hız verme çalışmalarında vites yükseltiyor. Bu doğrultuda İGEPAR Genel Başkanı Fatih Yeşilyurt, 12-15 Kasım 2022 tarihlerinde Sueno Deluxe Hotels-Belek Antalya’da, plastik ev gereçleri, züccaciye, ev tekstil malzemeleri sektörlerinden 85 firmayı ve 200’den fazla iş insanını Gelecek Antalya Ev Gereçleri Fuarı’nda bir araya getirmeye hazırlandıklarını söylüyor.

“Türkiye krizi fırsata çevirebilir”

Zorlu bir konjonktürden geçilirken, böylesi bir ortamda da üreticilerle alım gruplarını aynı zeminde buluşturacakları için heyecanlı olduklarını ifade eden Yeşilyurt, “Uzakdoğu coğrafyası başta olmak üzere dünyaya çapındaki diğer üreticilerin hedef pazarlara uzaklıkları ve navlun fiyatlarının artması, alım gruplarını son dönemde oldukça zorluyor. Bundan yola çıkışla Türkiye, son dönemde jeopolitik avantajı sayesinde ihracatta ön plana çıkarak krizi fırsata çeviriyor” diyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te ise elektrik & aydınlatma sektörü ve plastik ev gereçleri ile alakalı çok daha geniş katılımlı bir organizasyon için de hazırlıklara başladıklarını kaydediyor. “Gelecek Antalya Ev Gereçleri Fuarımızla yılı güçlü bir şekilde kapamaya hazırlanırken, İGEPAR olarak bu atacağımız bu adımla da 2023’e daha sağlam bir şekilde girmek istiyoruz” diyen Yeşilyurt, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni satış organizasyonlarının da detaylarını paylaşacaklarını aktarıyor.

“2024 hedefi, 2023 yılında tutturulabilir”

Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Orta Vadeli Plan (OVP) da açıklandı. Resmî Gazete’nin 4 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan mükerrer sayısında 2023-2025 dönemini kapsayan OVP’ye göre ihracatın, 2022 sonunda 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildiğini dile getiriyor. Bu noktada Fatih Yeşilyurt, “OVP’ye göre Türkiye’nin 2023’te 265 milyar dolar, 2024 yılında 285 milyar dolar, program sonunda da 305 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmesi hedefleniyor. İhracattaki son dönemdeki artış da herkesin malumu. Yakaladığımız bu ivmeyi 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam ettirebilirsek, 2024 ihracat hedefinin 2023 yılından yakalanmaması işten bile değil” diyerek sözlerine son veriyor.