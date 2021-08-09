Ev-ofis düzeninde dinlenmeye vakit kalmıyor mu?

Bütün dünya ev ofis düzeninde çalışmaya alıştı ancak az sayıda da olsa bazı şikayetler yok değil.

Bazı çalışanlar, evde çalışmanın özel hayat ve iş hayatı arasındaki ayrımı kaldırdığını ve çok yorucu olabildiğini dile getiriyor. Peki buna çözüm yok mu?

Evde çalışmayı aslında bütün dünya çok sevdi ancak bazı şikayetler farklı bir tehlikeye dikkat çekiyor. Evde çalışırken özel hayatla iş hayatı arasındaki ayrımı yapmakta zorlanarak bazen işe fazla odaklanmak ve çok fazla yorulmak, özel hayatı, dinleme dönemini, aileye ayrılan zamanı işe ayırmak gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Peki bu sorunun üstesinden gelmek nasıl mümkün olabilir?

1. Müzik köşesi

Evde, işten yorulduğunuz sırada çalışma masanızdan uzaklaşıp sizi rahatlatacak başka bir atmosfere geçmeye çalışın. Örneğin, sevgiyle büyüttüğünüz çiçeklerin arasına yerleştirdiğiniz rahat bir koltuk veya güzel manzaraya sahip bir balkon... Ve bu dinlendirici noktada sevdiğiniz müzikleri açıp dinlemek, küçük bir mola vermek güzel bir dinlenme fırsatı yaratabilir. Tek yapmanız gereken, akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki müzik uygulamasını açmak, ses sitemine veya kulaklığa bağlamak ve müziğin içinde kaybolmak.

2. Video oyunları

Dijital çağın yeni eğlence odağı video oyunları. Eğer video oyunlarını seviyorsanız, işlere mola verdiğiniz anlarda sevdiğiniz bir oyunu açıp birkaç görev bitirmeniz, 10-20 dakika oyun molası vermeniz zihninizi temizlemek için güzel bir seçenektir. Güzel bir oyun konsolu bu oyun molaları sırasında size eşlik edebilir. Veya mobil oyunlarla kafa dağıtabilirsiniz. Oyunları hızlı ve sorunsuz çalıştıracak Samsung Galaxy veya Oppo gibi bir telefon ya da iPad gibi bir tablet aynı zamanda profesyonel hayattaki iletişim ihtiyaçlarınızı karşılarken ihtiyaç halinde efektif bir oyun makinesine de dönüşebilirler.

3. Aileyle geçirilecek kaliteli zaman

Bunu mutlaka öneriyoruz çünkü çocuklarınız büyürken, eşiniz evde yardıma ihtiyaç duyarken onları “işim var” diye yalnız bırakmanız aile bağlarına büyük zarar verecektir. Elbette herkes işinden kalan zamanda ailesine vakit ayırdığını düşünür ancak onların da bunu yeterince hissettiğinden emin olmalısınız.

4. Spor

Listenizde kesinlikle yer alması gereken bu uğraşı aksatmadan devam ettirmelisiniz. Sürekli oturmak, çalışmak ve evden çıkmadan bu tempoya devam etmek sizi hızla formdan düşüreceği gibi sağlık sorunlarının da oluşmasına neden olabilir. Oysa işlerinizin arasında 10 dakika, 15 dakika antrenman yapmanız, belki fitness bisikleti sürmek veya belki ağırlık antrenmanı yapmak, sağlığınız için çok olumlu bir etki yaratacaktır.