Ev ve mutfak eşyaları ihracatı 3 milyar doları aştı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), sektör ihracatını geliştirmeye yönelik etkinliklerine devam ediyor. EVSİD'in Sapanca’da düzenlediği Back 2 Basics etkinliği, aralarında Almanya ve Hollanda’nın da yer aldığı 18 ülkeden 30 zincir market ve toptancıyı Türk firmaları ile buluşturdu. Etkinlikte yeni ticari bağlantılar kuruldu ve siparişler alındı. EVSİD Başkanı Talha Özger, etkinliğin bugüne kadar gerçekleştirdikleri en verimli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

YENİ DÖNEMDE B2B’LERE ÖNEM VERECEK

Pandemi döneminde fiziki heyet organizasyonlarına ara verdiklerini, ancak özellikle Avrupa ve yakın komşu ülkelerin Asya ülkelerinden ithalatlarında yaşadıkları lojistik problemler nedeniyle ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmek amacıyla yeniden fiziki etkinliklere başladıklarını belirten Özger, "Back 2 Basics Sapanca bizim Avrupa pazarına odaklandığımız daha butik bir organizasyonumuzdu ama gördük ki hem firmalarımız hem de yabancı alıcılar fiziki etkinlikleri çok özlemiş. Özellikle alıcıların ilgisi üst düzeydeydi ve firmalarımız çok sayıda sipariş aldılar. Pandeminin gidişatı bizler için 2022 yılının da fuarlar açısından zorlu geçeceğini gösteriyor. Özellikle 2022 ilk 6 aylık dönemde B2B tarzı butik pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermeyi planlıyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Türk firmaların görüşme sayıları ve nitelikleri hakkında kendilerine çok olumlu geri dönüşlerde bulunduğunu kaydeden Özger, şunları aktardı: "Genelde ikili iş görüşmelerinde hemen bağlantı yapılması ve görüşmelerin siparişe dönüşmesi alışılmış bir durum değildir ve zaman alır. Ancak hem yabancı alıcı firmalar hem de programa katılan üreticiler ile yapmış olduğumuz görüşmelerde siparişlerin verildiğini duymak bizler için sevindiriciydi. Birçok ülke ürün tedariği konusunda sorun yaşarken Türkiye olarak bizlerin üretimimizi artırarak devam etmemiz ve piyasayı doyurabilmemiz bu dönem için gerçekten büyük bir avantaj. Konuk alıcı firmaların tamamına yakını gerek ürün çeşitliliği gerekse kalite olarak Türk ürünlerini beğendiklerini ve yakın dönemde farklı ürün gruplarını da içine alacak şekilde Türk firmalarından alımlarını artıracaklarını ifade etti.”

3 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Sektörün ihracat rakamının ilk 11 aylık dönemde 3 milyar dolar seviyesini aştığını söyleyen Özger “Sektörü daha da ileriye taşıyabilmek için farklı enstrümanları da kullanmamız gerekiyor. Daha çok AR-GE yapmalı, markalaşma ve endüstriyel tasarım alanında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Pazarlama faaliyetleri konusunda da ezberleri bozmamız farklı düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

Özger, 2022 yılının haziran ayında EVSİD’in marka etkinliği olan Invitation Only İstanbul’u katılım anlamında büyüterek çok farklı bir vizyon ile gerçekleştireceklerini, üreten ve ihracat vizyonuna sahip tüm firmaları bu etkinlikle yurt dışındaki alıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.