Evi olmayan milyarder Elon Musk’ın özel jetinin içi nasıl?

Elon Musk evi olmadığını, tatil yapmadığını, kişisel harcamalarının düşük olduğunu söylüyor... Tek istisna olarak zamandan tasarruf yapmasını sağlayan özel jetini gösteriyor.

Son dönemin en çok konuşulan ismi Elon Musk… Evi olmadığını, tatil yapmadığını, kişisel harcamalarının düşük olduğunu söyleyen Elon Musk, tek istisna olarak zamandan tasarruf yapmasını sağlayan özel jetini gösteriyor.

Business Insider’ın haberine göre Tesla CEO’su 2004’te satın aldığı bir Dassault Falcon 900B’ye de sahip.

Elon Musk, Mart 2016’da Gulfstream G650ER satın aldı. Washington Post’a göre yalnızca 2018’de jetle 150.000 milden fazla uçtu.

Musk, TED Konferansı’nda Chris Anderson ile yaptığı röportajda “yılda milyarlarca doları kişisel tüketime harcamadığını” ancak jetin tutumlu yaşam tarzının bir istisnası olduğunu söyledi. Musk, bir evi, yatı olmadığını ve tatil yapmadığını da sözlerine ekledi.mRöportajda, “Yani, tek istisna uçak, ancak uçağı kullanmazsam çalışmak için daha az saatim olur” dedi.

Aircraft Exchange’e göre 99 fit uzunluğundaki jet özelleştirilebilir bir iç mekana sahip.

Tipik bir yerleşim düzeni, bir ön mutfak ve dört yaşam alanına sahip. Şirketin sanal turu, jetin iç kısmının nasıl göründüğünü gösteriyor.

Sanal tura göre jetin dört yaşam alanı var. Ana kabin 10 koltuk ve bir kanepeden oluşuyor. Jetin iki banyosu var.



