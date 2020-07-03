"Evlerde geniş alanlara özlem artıyor"

Adana merkezli Göktekin Yapı, koronavirüs sürecinde ev tercih alışkanlıklarında yaşanan değişiklikleri gözler önüne sermek için gerçekleştirdiği araştırmayı tamamladı. 4 bin kişinin katılımıyla sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan araştırma, evde geniş alanlara özlem duyulduğunu ortaya koydu.

“Yeni projelerimizle tüketicilerin taleplerine yanıt vereceğiz”

Bu araştırmayı sektöre faydalı olmak ve müşteri odaklı projeler geliştirmek hedefiyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Göktekin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, “Adana ve çevresinde çok çok değerli, tecrübeli ve güçlü yapı şirketleri bulunuyor. Yaşadığımız bu zor günler hem bu şirketlere hem de Göktekin Yapı olarak bize çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Bölge insanımızı anlamalı ve onlara daha mutlu olacakları yaşam alanları sunmalıyız. Biz de bu dönemde değerli halkımıza odaklandık, onları dinleyip isteklerini öğrendik.

İnşaat üretim ve işçilik maliyetleri her geçen gün artıyor. İnsanlar ise haklı olarak geniş ama ekonomik evler istiyor. Bu doğrultuda biz de Göktekin Yapı olarak proje geliştirme ve yürütme verimliliğimizi artırırken bir yandan talepleri nasıl karşılayacağımıza da odaklanıyoruz. İnovatif çözümlerle, teknolojiyle ve yalın çalışma felsefesiyle bu darboğazı aşabileceğimize inanıyoruz. Bu yaz Turgut Özal Bulvarı’nın merkezinde hayata geçireceğimiz yeni projemiz tüketici taleplerine yanıt verecek. Tüketicilere her köşesi incelikle düşünülmüş ve değerlendirilmiş evler sunacağız. Bu proje bölgenin en yeşil alanında sakin ve huzurlu bir yaşam alanı, canlı ve yaşayan bir ekosistem olacak. Konutların ve modern ticari alanların olduğu projemizin de müşterilerimize farklı etap satışlarıyla kira garantili, karlı bir yatırım fırsatları da yaratacağız” dedi.

Evimizde daha fazla saklama alanı istiyoruz

Araştırma sonuçlarına göre evlerde en fazla ihtiyaç duyulan alan dolap, kiler gibi saklama alanları… Araştırmaya katılanlar saklama alanlarının ardından sırasıyla en çok büyük mutfak, geniş balkon, giyinme odasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Araştırmaya katılanlar binasında ya da sitesinde ortak kullanıma açık sosyal alanlarda olmazsa olmazlarının çocuk oyun alanları olduğunu ifade etti. Bu yanıtı ise sırasıyla yeşil alanlar, dinlenme alanları, spor salonu ve havuz yanıtları takip etti. Göktekin Yapı’nın yaptığı araştırma yaşam alanlarının çevresinde en çok market hizmetine ihtiyaç duyduğunu da gözler önüne serdi. Marketin ardından ise en çok ihtiyaç duyulan hizmetin sırasıyla bina güvenliği, apartman görevlisi, kuaför ve toplu taşımaya yakınlık olduğu ortaya çıktı.