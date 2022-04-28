Evyap, I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı

Yürütülen enerji verimliliği çalışmaları ile üretimde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayan Evyap, doğal kaynakları korumaya yönelik yenilikçi teknolojiler geliştiriyor.

Bu doğrultuda son olarak Evyap, Tuzla fabrikasındaki Kozmetik ve Aerosol üretim tesislerinde tükettiği elektriğin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini belgeleyen I-REC sıfır karbonlu yeşil elektrik sertifikasını aldı. Sertifika; Evyap’ın kozmetik ve aerosol üretim tesislerinde üretilen ve 100’den fazla ülkeye ihraç edilen lider markaları Arko Nem, Arko Men, Emotion, Blade, Privacy ürünlerinin yenilenebilir enerji kullanılarak üretildiğini belgeliyor. Ayrıca Evyap, ürün ambalajlarında da çevre dostu çözümler geliştiriyor. Son olarak; ambalajları yenilenen Emotion deodorant şişelerindeki alüminyum kullanımı %4,2 oranında azaltan Ar-Ge ekibi, daha az kâğıt ve plastik kullanımı ile ilgili projelerine devam ediyor.

Üretim tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin kullanım oranını artırmayı hedefleyen Evyap, sürdürülebilir kaynak yönetimi için her alanda doğa dostu projeler geliştiriyor. I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın yanı sıra; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine de sahip olan şirket; üç proje ile de VAP (Verimlilik Arttırıcı Proje) destek programına kabul aldı ve bu projelerin toplam bedelinin %30’u oranında devlet desteği almaya hak kazandı.

Evyap’ta çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları; atık yönetimi, su tüketimi, enerji verimliliği ve yeşil enerji kullanımı, karbondioksit emisyonlarının azaltılması ve ambalajlamada plastik kullanımının azaltılması gibi farklı başlıklar altında yürütülüyor. Üretim tesislerinde enerji tasarruflu teknolojiler kullanılıyor; sıfır atık yönetmeliğine uygun aksiyonlar alınıyor.

Alınan I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nın önemli bir adım olduğunu belirten Evyap Kişisel Bakım Genel Müdürü Özlem Esen; ‘’Gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle kaynaklarımızı verimli kullanmaya ve yeşil bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. İnsana, çevremize, doğaya ve dünyamıza değer veriyoruz. Bu vizyonla başlattığımız çevresel sürdürülebilirlik projemiz “Yeşil Evyap” ile dünyamızı daha yaşanır kılmaya katkıda bulunuyoruz. Bu doğrultuda aldığımız I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası, çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımız açısından büyük önem taşıyor’’ dedi.



