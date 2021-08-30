Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun: Gün gün izlenecek veriler

İşte eylül ayında açıklanacak ve piyasaların yakından takip edeceği veriler:

-Bu yıl Kovid-19’a karşı önlemlerin en yoğun alındığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları 1 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.

-Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından duyurulacak.

-Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 Eylül Perşembe günü ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor.

-TÜİK, 3 Eylül Cuma günü ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini kamuoyuna duyuracak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,8 artmıştı.

-Gözlerin çevrileceği bir diğer veri olan işsizlik rakamları ise 10 Eylül’de belli olacak. TÜİK, temmuz dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 olmuştu.

-13 Eylül Pazartesi günü duyurulacak ciro endeksleri, perakende satış endeksleri, sanayi üretim endeksi ve 14 Eylül’de açıklanacak konut satış istatistikleri de yakından takip edilecek.

-22 Eylül’de kamuoyuna duyurulacak tüketici güven endeksi ile 29 Eylül’de açıklanacak ekonomik güven endeksi de yurt içi piyasaların gündeminde yer alacak.

– Ekonominin yol haritası belli oluyor

Makro ekonomik göstergelerin yanı sıra eylülde açıklanması beklenen ve Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program’ın (OVP) ayrıntıları da yakından takip edilecek. OVP ile 2022-2024 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler de belirlenmiş olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, OVP hazırlıklarını, kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak, halkın refahını artıracak ekonomik ve sosyal politikalar ve bu politikalara yönelik kaynak dağılımını ortaya koyacak şekilde sürdürdüklerini söylemişti. Oktay, eylül ayının ilk yarısında OVP’yi kamuoyuna duyurmayı planladıklarını açıklamıştı.

Programın açıklanmasıyla, 2022 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak. Orta Vadeli Program ve Mali Planı tek bir doküman olarak Orta Vadeli Program çatısı altında birleştirildi. Bu kapsamda, OVP ile mali plan da açıklanmış ve temel bütçe büyüklükleri belirlenmiş olacak. Bakanlıklar bu kapsamda eylülde yoğun bütçe mesaisinde bulunacak ve 2022 yılı bütçelerini hazırlayacak.

– Faiz kararı 23 Eylül’de