EYT düzenlemesinde gözler Meclis'te... Süreç nasıl işleyecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

5.01.2023 13:19:390
Paylaş Tweet Paylaş
EYT düzenlemesinde gözler Meclis'te... Süreç nasıl işleyecek?

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek. EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2023 Ocak başlıkları

Capital 2023 Ocak başlıkları

Capital Aralık 2022 konu başlıkları

Capital Aralık 2022 konu başlıkları

Capital 2022 Kasım başlıkları

Capital 2022 Kasım başlıkları

Capital 2022 Ekim başlıkları

Capital 2022 Ekim başlıkları

Capital 2022 Eylül başlıkları

Capital 2022 Eylül başlıkları

Capital 2022 Ağustos başlıkları

Capital 2022 Ağustos başlıkları

Yorum Yaz