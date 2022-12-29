EYT'de yaş sınırı uygulanmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin Beştepe’de açıklama yaptı. Erdoğan düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı olmayacağını, bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağını söyledi. Erdoğan ayrıca işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyurdu. Erdoğan emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirtti.

“Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesiminin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenlemenin müjdesiyle sizlerin huzurundayım." sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, kamuoyunda "emeklilikte yaşa takılanlar", yani EYT olarak bilinen düzenlemenin uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini aldığını bildirdi.

Erdoğan şu açıklamaları yaptı;

“Emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık ve yaşı tamamlamak gerekiyor, yaptığımız düzenleme bu şartlardan ikisini tamamlayıp sadece yaş nedeniyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.

Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor.

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli."

Erdoğan emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek kişiler için sosyal sigorta prim teşviki getireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı, işverenler için kıdem tazminatı ödemelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın KGF destekli kredi paketini devreye alacağını ifade etti. Erdoğan, “Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır" diye konuştu.