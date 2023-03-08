EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte istenen koşulları sağlayanlar, SGK merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Emeklilik için başvuru yapanların sayısı 600 bini geçerken bankaların EYT emekli maaş promosyon ödemelerine dair kampanyaları da belli oldu. İşte yapılan duyuru ve açıklamalara göre EYT'liler için bankaların verdikleri promosyon miktarları...

Yapı Kredi

1 Kasım 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 7,500 TL'ye varan nakit emekli maaşı banka promosyonu fırsatından yararlanabilecekler. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3,499 TL'ye kadarsa 4,200 TL… 3,500 TL-7,499 TL arasındaysa 4,900 TL… 7,500 TL- 9,999 TL arasındaysa 6,300 TL… 10,000 TL’nin üzerindeyse 7,000 TL nakit promosyon ödenecek. Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenecek.

Denizbank

EYT’lilere özel 7,500 TL ye varan promosyon ödemesi, fatura talimatına ek olarak ödenecek. EYT’lilere özel 7,500 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için maaşınızı 3 yıl süre ile bankadan alma sözü ve 1 otomatik fatura talimatı vermeniz gerekiyor. EYT’lilere özel 7,500 TL ye varan Promosyon Kampanyası: 01.02.2023 ‘ten sonra emekli olmuş, maaşı Denizbank ‘a aktarılmış emekli müşteriler için geçerli oluyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilerine; 3,500 TL altında emekli aylığı alanlara 3,000 TL. 3,500 TL ila 7,500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3,500 TL... 7,500 TL ila 10,000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4,500 TL... 10,000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5,000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti Bankası

Garanti BBVA’da emekli maaşı 3,500 TL’ye kadar olan emeklilere 3,600 TL. 3,500 – 7,500 TL arasında olan emeklilere 4,200 TL... 7,500 – 10,000 TL arasında olan emeklilere 5,400 TL... 10,000 TL ve üstünde olan emeklilere 6,000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterileri yararlanabiliyor.

Halkbank

Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara banka; 3,500 TL altında emekli aylığı alanlara 3,000 TL… 3,500 TL ila 7,500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3,500 TL… 7,500 TL ila 10,000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4,500 TL… 10,000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5,000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

İş Bankası

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanıyor ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılıyor. Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL… 3.500 TL- 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL… 7.500 TL- 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL… 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

Vakıfbank

Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere banka; 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL… 3.500- 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL… 7.500 –10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için 4.500 TL… 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

QNB Finansbank

QNB Finansbank 8,000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1,200 TL indirim olmak üzere toplamda 9,200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı. Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4,800 TL promosyon… Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3,500-7,499TL aralığı 5,600 TL promosyon… Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7,500-9,999TL aralığı 7,200 TL promosyon… Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10,000TL ve üzeri 8,000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

ING Bank

Emekli maaşını ING’den almaya başlayan emekliler 7,500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız; 3,500 TL’ye (3,500 TL hariç) kadar ise 4,500 TL… 3,500 TL- 7,500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5,250TL… 7,500 TL- 10,000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6,750 TL… 10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alabiliyorsunuz. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilecek.

Akbank

Emekli promosyon kampanyası 01-31 Mart 2023 arasında geçerli. Maaşı 3,499 TL'ye kadar olanlara toplam 4 bin 200 lira… 3 bin 500-7 bin 499 lira arasına toplam 4 bin 850 lira… 7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira… 10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.