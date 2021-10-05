WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintileriyle ilgili açıklama: Kullanıcı bilgileri çalındı mı?

Facebook’tan yapılan açıklamada, sorunun sistem yenilenmesi sırasında yaşanan arızadan kaynaklandığı, kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlâl edildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarının yaklaşık altı saat boyunca dünya yaşadığı erişim problemi giderildi. Konuyla ilgili Facebook’tan yapılan açıklamada, sorunun sistem yenilenmesi sırasında yaşanan arızadan kaynaklandığını açıkladı. Açıklamada, kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlâl edildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Facebook’un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, “Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz” ifadesini kullandı.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

Facebook, WhatsApp ve Instagram’a Türkiye saatiyle 18.40’tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı.

FACEBOOK HİSSELERİ DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

Facebook, Whatsapp ve Instagram’a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook’un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.

Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook’un hisseleri yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.