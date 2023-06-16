Faiz kararı için tahminler ne yönde? AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin tahminleri 350-2.150 baz puan arasında yer aldı.

16.06.2023 16:14:350
Paylaş Tweet Paylaş
Faiz kararı için tahminler ne yönde? AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 22 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merck Türkiye’den üst düzey global atama

Merck Türkiye’den üst düzey global atama

Bankacılık sektörü kredi hacminde artış

Bankacılık sektörü kredi hacminde artış

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş sürüyor

Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

Tarım ÜFE'de artış serisi devam ediyor

Tarım ÜFE'de artış serisi devam ediyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gaye Erkan ilk kez katıldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gaye Erkan ilk kez katıldı

Yorum Yaz