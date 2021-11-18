Faiz kararının ardından dolar tepki verdi

Dolar kuru, Merkez Bankasının faiz kararı sonrası yükseldi. Karar öncesi 10,5 liradan işlem gören dolar/TL, 10,9 seviyesine kadar çıktı.
Dolar/TL, Merkez Bankasının faiz kararı sonrası yükseldi. Karar öncesi 10,5 liradan işlem gören dolar/TL, 10,9 seviyesini gördü.
Bugün 10,9701 ile zirvesini görmesinin ardından saat 13.55 itibarıyla 10,5 seviyesinden işlem gören dolar/TL, faiz kararı sonrası 10,95’e kadar yükseldi. Saat 14,17 itibarıyla 10,8 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL ise 12,3’ten satılıyor.