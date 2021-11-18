Faiz kararının ardından dolar tepki verdi

Dolar kuru, Merkez Bankasının faiz kararı sonrası yükseldi. Karar öncesi 10,5 liradan işlem gören dolar/TL, 10,9 seviyesine kadar çıktı.

18.11.2021 14:20:000
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Faiz kararının ardından dolar tepki verdi

Dolar/TL, Merkez Bankasının faiz kararı sonrası yükseldi. Karar öncesi 10,5 liradan işlem gören dolar/TL, 10,9 seviyesini gördü.

Bugün 10,9701 ile zirvesini görmesinin ardından saat 13.55 itibarıyla 10,5 seviyesinden işlem gören dolar/TL, faiz kararı sonrası 10,95’e kadar yükseldi. Saat 14,17 itibarıyla 10,8 liradan işlem görüyor.

 Aynı dakikalarda euro/TL ise 12,3’ten satılıyor. 

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