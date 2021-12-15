Fakir'den 30 milyon dolarlık yatırım

Almanya Stuttgart ve Türkiye'de Çorlu'da üretim faaliyetlerine devam eden Fakir Hausgerate, Orhanlı'da bulunan 37 dönüm arazisine 30 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 25 bin metrekarelik kapalı alanda yapay zeka, artırılmış gerçeklik, biyoteknoloji, bluetooth ve IOT (nesnelerin interneti) teknolojili ürünlerin üretimine 2022 yılının son çeyreğinde başlanacak. Tesiste üretilecek ürünlerin yüzde 75'inin Avrupa, Amerika ve Rusya pazarına ihraç edilmesi hedefleniyor.

Yakın dönemde Deloitte Digital ile birlikte stratejik bir çalışmayı hayata geçiren şirket, başta Türkiye pazarı olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm pazarlara yönelik yeni hedefler belirledi. Fakir Hausgerate 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye pazarı cirosunu üç kat artırmayı ve yeni tesisinin de katkısıyla üç milyonu aşkın katma değeri yüksek ürün satışına ulaşmayı hedefliyor.

"Geleneksel kanalı terk etmeden e-ticarette büyümeyi başaracak bir yapı kurduk"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fakir Hausgerate Yönetim Kurulu Başkanı Ali Zeki Saruhan, geleneksel kanalı terk etmeden e-ticarette büyümeyi başaracak bir yapı kurduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Modern işletmeciliğin şartlarından biri reformist ve dinamik olmaktır. Günün ve geleceğin şartlarına ayak uyduracak adımları atabilme becerisini ve kararlılığı gösterebilen markalar, genç neslin de sevdiği markalara dönüşebilir. Yeni yaşam tarzları ve yeni ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmet geliştiremeyenler rekabette hep geride kalır. Bu gerçekten hareketle biz de Fakir Hausgerate markamızın ürün segmentasyonunda, şirketimizin organizasyon yapısında ve satış ve pazarlama kanallarında bir dizi yenilik yapma kararı aldık. Çok kısa sürede yeni ürünlerimiz ve yeni satış kanallarımız tüketicimizin karşısına çıkacak."

"Tüm kanalları kapsayacak güce ve ekibe sahibiz"

Yenilikten bahsedildiğinde eskinin terk edileceği fikrinin oluştuğunu ancak yeni dönemde bayileri ve tedarikçileri ile kol kola yürümeye devam edeceklerine vurgu yapan Saruhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yeni mağazacılık konseptine, e-ticarete ve organize kanallarda büyümeye dönük ciddi yatırım yapma kararını aldık. Bu alanda çok rekabetçi adımlar atıyoruz. Ancak geleneksel kanalları terk etmek gibi bir niyetimiz kesinlikle yok. Tam aksine, yeni organizasyon yapımızı geleneksel kanalı terk etmeden e-ticarette büyüyecek şekilde kurduk. Tüm kanalları kapsayacak güce ve ekibe sahibiz."

Ali Zeki Saruhan, Almanya'da 1933 yılından bu yana var olan üretim ve Ar-Ge merkezinin yanı sıra 2011 yılında Türkiye'de de yeni bir Ar-Ge merkezi kurduklarını belirterek, "Merkezimizde yapılan çalışmalarla bugün hem yeni ürün geliştirmeleri hem de mevcut ürünlerin yeni ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda iyileştirilmeleri üzerine çalışmalar yürütülüyor. Üniversiteler ve teknoloji enstitüleriyle de yakın iş birliklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde tasarım konusunda da pek çok yenilikle tüketicimizi daha da memnun edeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.