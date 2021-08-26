Farplas, Büyütech’e 2,5 milyon euro yatırım yaptı

2011 yılında Ömer Orkun Düztaş ve Alparslan Işıklı’nın kuruculuğunda ODTÜ Teknokent şirketi olarak faaliyetlerine başlayan Büyütech, 2013 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en iyi 3 teknolojik girişim firmasından birisi olarak gösterildi.

Bugün 80 binden fazla ürünle 120 ülkede aktif şekilde çalışan Büyütech, araçların dünyayı insanların algıladığı gibi algılamasını sağlayan akıllı kamera sistemleri geliştiriyor. Savunma sanayinde millileştirme ve yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinden, endüstriyel görüntü işlemeye; otomotiv sektöründe ise sürücü yorgunluk algılama, şerit değiştirme, ayna ve geri görüş kamera sistemleri gibi birçok alanda yazılım ve donanım çözümlerini kendi bünyesinde geliştirmeye devam ediyor.

Fark Holding Başkanı Ahu Serter yatırımla ilgili olarak; “Büyütech’in gerçek zamanlı üç boyutlu görüntü oluşturmak için tasarladığı ve Türkiye’de ilk olan kamera, görüntü işleme ve yapay zeka çözümlerinin dünya çapında aktif olarak kullanılıyor olması, global ölçekte başarılı olacağının önemli bir göstergesi. Farplas’ın otomotiv sektöründeki tecrübesi ve güvenilirliğiyle, Büyütech’in otomotiv sektörünün en çok tercih edilen kamera sistemleri şirketi olması için çalışacağız. Bu yatırımla aynı zamanda iç aydınlatma, kokpit tasarımı ve iç trim parçaları konusunda lider olan şirketimiz Farplas’ın müşterilerine verdiği hizmetlerin boyutunu da derinleştirmiş olacağız” dedi.

Farplas CEO’su Haluk Akçalı ise “Türkiye’nin yüksek teknoloji geliştirmesini ve dünyaya erişimini sağlama yolunda teknoloji girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Otomotiv sektöründeki bağlantılı, otonom, paylaşılır ve elektrikli araç trendine uygun olarak ürünlerimizi ve çözümlerimizi dönüştürmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Bu doğrultudaki çabalarımız ile paylaşım ekonomisi, bağlantılı araçlar ve mikromobilite gibi yeni alanlarda yeni girişimlerle yer bulmaya başladık. Tam otonom ve tam elektrikli sürüşe geçişteki ihtiyaçlara karşılık verebilmek için de Farplas olarak geliştirdiğimiz yenilikçi, yaratıcı ve çevreci ürünlerimizi elektronik ve yazılım yoğun çözümler ile destekliyor, çeşitlendiriyoruz. Hem araç içi hem araç dışı çözümlerimizdeki sensör, görüntü işleme ve yazılım ihtiyaçları için Büyütech iş birliğimizi çok değerli görüyorum. Girişimlere bir yandan otomotivin gerektirdiği güvenilir tedarikçi/üretici olma kriterini sağlamak, bir yandan ise yaratıcı serbestliği tanıyarak uzun geliştirme süreçlerini hızlandırmak zor bir süreç. Farplas olarak bu konuda tecrübeli ve başarılı olduğumuzu düşünüyor, yenilikleri bünyemize kazandırmak, otomotiv dışı alanlardan teknolojik yenilikleri bu sektöre aktarmak ve nihayetinde kazanan şirketlerden olmak için bu zorlu süreci yürütüyoruz. Hem girişim yatırımlarımız hem teknoloji yatırımlarımız hem de geliştirdiğimiz çok taraflı Ar-Ge projeleri ile yüksek teknoloji geliştirme ve üretim merkezi olma, bu çözümleri yurtdışına açarak büyütme yolunda tüm paydaşlarımız için itici güç olacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyütech dünyada milyonlarca aracın gözü olmayı hedefliyor

Türkiye’den çıkan bir girişim olarak, 10 yıldır sadece kamera, görüntü işleme ve yapay zeka teknolojilerine odaklandıklarını belirten Büyütech kurucu ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş; “Günümüzde ileri seviye sürüş destek sistemleri araçların vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu alanda kamera tabanlı sistemlerin önemi giderek artıyor. Büyütech olarak araçların dünyayı insanların algıladığı gibi algılamasını sağlayacak, bu sayede sürüş konforunu ve güvenliğini arttıracak kamera tabanlı akıllı sistemler üzerinde çalışıyoruz. Otomotiv sektöründeki global oyunculardan biri olan Farplas ile olan ortaklığımız sayesinde Türkiye’den dünyaya açılan en iyi otomotiv girişimi olma hedefimize bir adım daha yaklaştık” diye konuştu

Büyütech kurucu ortağı ve CTO’su Alparslan Işıklı da yatırım hakkındaki görüşlerini şu şekilde ekledi: “10 yıllık tecrübemizi geçtiğimiz yıllarda otomotiv sektörüne aktardık. Araçların da dünyayı insanlar gibi algılaması üzerinde dünya için yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Bu noktada Farplas ile vizyonumuz örtüştü. Bizim dünyaya açılma serüvenimizde iyi bir partner olacaklarını düşünüyoruz. Kısa zamanda dünya çapında bir teknoloji devi olmayı hedefliyoruz.”