FDIC 'Banka iflaslarının maliyetini büyük bankalar ödesin' açıklaması yaptı

Son banka iflaslarından kaynaklanan 23 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıya kalan FDIC'nin bu maliyetin büyük bir kısmını ülkenin en büyük bankalarına yönlendirmeyi değerlendirdiği belirtildi.

30.03.2023 09:39:270
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FDIC 'Banka iflaslarının maliyetini büyük bankalar ödesin' açıklaması yaptı

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumunun (FDIC), son banka iflasları nedeniyle karşı karşıya kaldığı yaklaşık 23 milyar dolarlık maliyeti büyük bankaların ödemesini istediği bildirildi.

Son banka iflaslarından kaynaklanan yaklaşık 23 milyar dolarlık maliyetle karşı karşıya kalan FDIC'nin söz konusu maliyetin büyük bir kısmını ülkenin en büyük bankalarına yönlendirmeyi değerlendirdiği belirtildi. Yetkililerin, maliyetin büyük bir kısmını çok daha büyük finansal kuruluşlara yönlendirerek topluluk bankaları üzerindeki baskıyı sınırlamak istediği ifade edildi. 

Bunun JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo gibi bankaları milyarlarca dolarlık katkı sunmasını gerektirebileceğine işaret edilirken, söz konusu değerlendirmenin boyutunun ve zamanlamasının belirlenmesine yönelik görüşmelerin erken aşamada olduğu kaydedildi.

FDIC Başkanı Martin Gruenberg, son banka iflasları ve federal düzenleyicilerin müdahalesine ilişkin ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde dün düzenlenen oturumda, Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflasının 128 milyar dolar büyüklüğündeki mevduat sigorta fonuna maliyetinin 20 milyar dolar, Signature Bankın maliyetinin ise 2,5 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini belirtmişti.

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