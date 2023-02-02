Fed bekleneni yaptı, faiz artış hızını azalttı

Fed Şubat ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı. Ekonomistlerin tahmini de bu yöndeydi. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı. Karar oybirliğiyle alındı.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2 günlük toplantı sonrası politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti. Beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlatan Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Başkan Powell daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi. Faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı belirtildi.

Açıklamada son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret ettiği belirtilerek, istihdam artışlarının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi. Fed'in açıklamasında, "Enflasyon bir miktar azaldı ama hala yüksek kalmaya devam ediyor" değerlendirmesi dikkati çekti. Açıklamada önceki metinden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Bu görüş, yetkililerin enflasyonda zirvenin görüldüğüne inandığı sinyali veriyor. Yetkililer faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi.

Karar metninde son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ettiği, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği ifade edildi. Enflasyon risklerinin son derece dikkatle izlendiği vurgulandı. Fed, gelecekteki faiz artışlarının boyutunun belirlenmesinde kümülatif sıkılaşmayı ve para politikasının ekonomiye gecikmeli etkilerini dikkate alacağını bildirdi.

Para politikası metninden Kovid-19 salgını ve tedarik zinciri sorunlarına yapılan atıflar çıkartıldı. Yüksek enflasyonla mücadele için geçen sene 4 kez 75’er baz puanlık artış yapan Fed Aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanla yola devam etmişti.

Enflasyonda görülen ılımlı yavaşlama ve ekonomik aktivitedeki belirgin soğuma nedeniyle faiz artış hızının yavaşlaması bekleniyordu. Fed yetkilileri de son dönemde yaptıkları açıklamalarda sıkılaşmanın yavaşlaması gerektiğine yönelik mesajlar vermişti.

Powell: Daha yapacak çok işimiz var

Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Powell, ekonominin genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilemesi halinde bu yıl faiz indirimi yapmanın uygun olmayacağını ifade etti.

Powell konuşmasında şunları söyledi; “Enflasyon hedefe ulaşana dek daha fazla artışın uygun olacağını düşünüyoruz. Hızlı parasal sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi. Enflasyon hala hedefimizin üzerinde. Enflasyonun düşüş trendinde olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak.

Para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerekiyor. Henüz yeterince kısıtlayıcı politika seviyelerinde değiliz. Kısıtlayıcı duruşa ulaşmak için Fed birkaç faiz artışı daha yapmayı tartışıyor. İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz. Ancak zafer ilan etmek için çok erken.

Para politikasını aşırı sıkılaştırmak istemiyoruz ancak aşırıya kaçarsak bunu düzeltmek için de araçlarımız var. Ekonomi genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilerse bu yıl faiz indirimi yapmak uygun olmayacaktır.”