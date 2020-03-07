Fed doları karantinaya aldı

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Asya'dan gelen dolarları karantinaya almaya başladı.

7 MART, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
Fed doları karantinaya aldı

Kovid-19 salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, Fed de virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Asya'dan ülkeye dönen dolarlara yönelik 21 Şubat itibarıyla yeni bir tedbir uygulamaya koydu.

AA muhabirinin Fed'den edindiği bilgiye göre, banka Asya'dan gelen dolarları ülkede yeniden kullanıma sunmadan önce karantinaya almaya başladı.

Bu kapsamda, Fed şubelerinin Asya'dan ülkeye dönen dolarları finansal kurumlara dağıtmadan önce 7 ile 10 gün arasında önlem olarak tuttuğu aktarıldı. Uygulamanın ne zamana kadar süreceği ise belirtilmedi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş ve ekonomi zirvesinin kalbi Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde atacak

İş ve ekonomi zirvesinin kalbi Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde atacak

Trump, 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı, 'panik yapmayın' çağrısı yaptı

Trump, 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı, 'panik yapmayın' çağrısı yaptı

S&P'den resesyon uyarısı

S&P'den resesyon uyarısı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.