FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı ve varlık alımlarını azaltma hızını, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, enflasyonun bir süredir yüzde 2'yi aşmasıyla birlikte iş gücü piyasası koşullarının Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle uyumlu seviyelere ulaşana kadar bu hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağı aktarıldı.

Varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enflasyon gelişmeleri ve iş gücü piyasasındaki daha fazla iyileşme ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık hızını hazine tahvilleri için 20 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 10 milyar dolar düşürmeye karar verdi. Ocak ayından itibaren Komite, hazine tahvillerini ayda en az 40 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri ayda en az 20 milyar dolar artıracak."



