Fed toplantı tutanakları açıklandı

Fed’in Aralık ayına ilişkin toplantı tutanaklarında görünümde önemli bir değişiklik olmadıkça şu anki faiz oranlarının uygun kalmaya devam edeceği belirtildi.

Fed’in 10 – 11 Aralık’taki toplantısına dair tutanaklar yayımlandı.

Tutanaklarda görünümde önemli bir değişiklik olmadıkça faiz oranlarının uygun kalmaya devam edeceği belirtildi.

Çoğu üye aşağı yönlü risklerin arttığını ancak son aylarda bazı risklerin ise yumuşadığını bildirdi. Ticaret geriliminin ve sert Brexit riskinin azaldığına dikkat çekildi. Repo ihalelerinin en azından Nisan’daki vergi dönemi boyunca gerekebileceği vurgulandı.

FAİZ ENDİŞESİ

Bazı Fed yetkilileri faizleri düşük seviyelerde tutmanın risk oluşturduğuna dair endişelerini dile getirdi, finans sektöründe dengesizliklere yol açabileceği ifade edildi.

Tutanaklarda ayrıca dünya ekonomisindeki ve küresel enflasyondaki zayıflığın Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşması için zorluk oluşturduğu belirtildi.

Fed Aralık ayı toplantısında seri faiz indirimlerine ara vermiş ve faizleri değiştirmeyerek % 1.50 – % 1.75 aralığında bırakmıştı. Açıklamada “Komite şu anki para politika duruşunun ekonomik aktiviteyi, güçlü istihdam piyasasını desteklemek için uygun olduğu görüşünde” ifadelerine yer verilmişti.



