Fed'in 2024'te faiz indirimine başlama beklentisi tahvil faizlerini vurdu

ABD'de talebin yavaşladığını gösteren veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının ardından gelecek yıl faiz indirimlerine başlanabileceğine dair beklentilerin artması, tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyri destekledi.

ABD'de açıklanan veriler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların talebi yavaşlatmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Ülke ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine rağmen tüketici harcamalarındaki ivmenin zayıfladığı görüldü. ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

Ülkede ekonomik faaliyetinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan tüketici harcamalarındaki artış ise aynı dönemde yüzde 4'ten yüzde 3,6'ya revize edildi. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da Fed'in şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaları güçlendirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, dün, para politikasının ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için iyi konumda olduğuna güvendiğini ifade etti. Waller, enflasyonun birkaç ay daha düşmeye devam etmesi durumunda politika faizinin düşürülebileceğine dair iyi ekonomik argümanlar olacağını kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise bugün yaptığı açıklamada, enflasyondaki düşüş eğiliminin muhtemelen devam edeceğine ve ekonomik aktivitenin gelecek aylarda yavaşlayacağına giderek daha fazla ikna olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in yüzde 50 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyri desteklerken, geçen ay 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5'in üzerinde işlem gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,25 ile 14 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,27'de dengelendi.

Avrupa tarafında da enflasyondaki düşüşün ivme kazandığına işaret eden veriler tahvil faizlerindeki düşüşü hızlandırdı. Almanya'da enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 3,2 olarak kaydedildi. Ülkede piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen enflasyon, ekimde yüzde 3,8 olarak kaydedilmişti.

Ülkede enflasyonun beklenenden fazla yavaşladığını gösteren veriler sonrası Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2,41 ile ağustostan bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yüzde 2,43 seviyesinde dengelendi.