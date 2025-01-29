Fed'in kararı DeepSeek düşüşü sonrası Kripto piyasasını nasıl etkileyecek?

Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in kripto piyasasında düşüşe yol açması sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının bu piyasayı ne yönde etkileyeceği de merak konusu oldu.

Muadillerine göre daha düşük maliyetli DeepSeek'in geliştirilmesi, kripto para piyasasını en çok etkileyen konulardan biri oldu. Söz konusu uygulama, batı merkezli teknoloji firmalarının hisselerinde büyük oranlı kayıplara yol açtı.

Nvidia ve diğer teknoloji firmaları kayıplarının bir kısmını geri kazansa da Bitcoin'de yüzde 5'i aşan değer kaybı, altcoin olarak nitelendirilen diğer kripto para birimlerinde yüzde 15'e kadar çıktı. Blokzincir temelli yapay zeka projeleri de kayıpların en çok yaşandığı alanlar arasında yer aldı. Bu dönemde kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 3,6 trilyon dolardan 3,3 trilyon dolar seviyelerine kadar indi.

Yapay zeka ve çip kripto para piyasasını derinden etkileyebiliyor

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, DeepSeek'in ChatGPT'ye önemli bir alternatif olarak ortaya çıktığını ifade etti.

DeepSeek'in kripto para piyasasının düşmesindeki etkisine dikkati çeken Tufaner, bu uygulamanın daha düşük maliyetle daha verimli bir yapay zeka hizmeti sunmasının büyük maliyetli projeleri tehlikeye atacağı beklentisi yarattığını ve bunun da kripto varlıklarda düşüşe yol açtığını belirtti. Tufaner, yapay zeka teknolojisindeki son gelişmelere dair şu değerlendirmede bulundu:

"Günümüzde her alanda olduğu gibi kripto para piyasasının itici gücünü de yapay zeka oluşturuyor. Yapay zekaya yapılan yatırımların hacmi oldukça yüksek. Diğer taraftan, kripto para madenciliği için çip kullanımı büyük önem taşıyor. Dolayısıyla yapay zeka ve çip alanında meydana gelen gelişmeler kripto para piyasasını derinden etkileyebiliyor."

DeepSeek, kar realizasyonu için bir neden oluşturdu

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi ve "kripto dostu" bir ekonomi yönetimi kurmasının kripto para piyasasında "boğa piyasası" beklentisi yarattığını belirten Tufaner, böylece Bitcoin'in ve diğer bazı kripto paraların fiyat rekoru kırdığını vurguladı.

Tufaner, yükseliş dönemlerinde kar realizasyonlarının yaşandığına da dikkati çekerek, "DeepSeek gelişmesi de kar realizasyonu için bir neden oluşturdu. Diğer yapay zeka projelerinin DeepSeek'e bir yanıt verip vermeyeceği önemli olacak. Orta vadede ise Trump'ın ticaret politikaları neticesinde meydana gelebilecek olası jeopolitik gelişmelerin kripto para piyasası üzerinde etkili olacağını ifade edebiliriz." dedi.

Faiz indirimi beklentisi satın alındı, kripto para piyasasını fazla etkilemez

Kripto para piyasası üzerinde etkili olacak olası gelişmelere de vurgu yapan Tufaner, sözlerini şöyle tamamladı: "Kripto para piyasasında bir boğa sezonu beklentisi mevcut. Kısa vadede dalgalı hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Fed'in faiz kararı ve diğer makroekonomik veriler, kripto para piyasasını kısa vadede etkileyecektir. Faiz indirimi beklentisi satın alındığı için kripto para piyasasını fazla etkilemeyecektir. Ancak, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında vereceği mesajlar ve indirim döngüsünü nerede sonlandıracağına ilişkin duruş kripto para piyasasında etkili olacaktır."