Fenerbahçe borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü

Süper Lig'de dün aldığı galibiyetle taraftarını sevindiren Fenerbahçe'nin, borsada işlem gören hisseleri yüzde 10 değer kazanarak tavan fiyata yükseldi.

20.03.2023 11:33:570
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Fenerbahçe borsada da yatırımcısının yüzünü güldürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Lider Galatasaray bu hafta Konyaspor karşısında mağlup olurken, takipçisi Fenerbahçe Alanyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galibiyetin ardından Galatasaray ile puan farkını bir maç eksiği ile 6'ya indiren Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 10 artarak 58,20 lira ile tavan fiyattan işlem görürken, saat 11.00 itibarıyla Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 5 düşüşle 8,72 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri yüzde 2'ye yakın primle 8,70 lira, Trabzonspor hisseleri ise yatay seyirle 3,74 liradan işlem görüyor.



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