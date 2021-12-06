Figopara CEO’su Koray Bahar: Yeni ülkelere açılıyoruz

Firmaların ihtiyacı olan işletme sermayesini genişletmek amacıyla kurulan tedarikçi finansmanı platformu Figopara’nın hedefi, dünyanın en önemli teknoloji üreten FinTech’lerinden biri olmak. Figopara FinTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “3 yıl içinde Türkiye’de 10 milyar TL, globaldeyse 12 milyar dolar hacme ulaşmayı planlıyoruz. Türkiye’de 100 binin üzerinde tedarikçiye finansman üretirken, globaldeki hedefimiz 300 bin tedarikçiye ulaşmak olacak” diyor.

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Capital Kasım 2021 sayısından

Firmaların ihtiyacı olan işletme sermayesini genişletmek amacıyla kurulan tedarikçi finansmanı platformu Figopara, Türkiye’nin önde gelen 14 banka ve 6 faktoring şirketiyle çalışıyor. Şirket bugüne kadar 10 binin üzerinde KOBİ’nin 2,1 milyar TL’lik finansmanına aracılık etti. Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, 2021 sonunda başlattıkları Figo Kolay Finansman hizmetiyle 2,4 milyar TL’lik finansmana aracılık edeceklerini öngörüyor ve yılı 2,5 kat büyümeyle kapatmayı hedefliyor. FinTech, 2021 yılının son ayında bir, 2022 yılının ilk çeyreğindeyse üç ülkeye açılmayı planlıyor.

“E-faturanın zorunlu olduğu en az bir ülkeye açılım yapmayı planlıyoruz. Bu da İtalya olacak” diyen Bahar, gelecek planlarını “Dünyanın en önemli teknoloji üreten FinTech’lerinden biri olmayı hedefliyoruz. 3 yıl içinde Türkiye’de 10 milyar TL, globaldeyse 12 milyar dolar hacme ulaşmayı planlıyoruz. Türkiye’de 100 binin üzerinde tedarikçiye finansman üretirken, globaldeki hedefimiz 300 bin tedarikçiye ulaşmak olacak” sözleriyle aktarıyor. Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar ile hedeflerini masaya yatırdık:

2021 yılı güncel verilerle performansınız nasıl?

Figopara olarak ilk iki yılımızda kendimize koyduğumuz 5’er kat büyüme hedefine ulaştık. Türkiye’nin ve dünyanın büyük gruplarından yatırım alarak büyümemizi sürdürüyoruz. 2020 yılında yatırımcılarımızdan 5,6 milyon dolar yatırım aldık ve bu destekle 2021 yılına güçlü bir adım attık. Aldığımız yatırımlarla hayata geçirdiğimiz inovatif çözümlerden biri Figo Kolay Finansman ile bankalardan finansman desteğinin çok hızlı şekilde sağlanmasına aracılık ediyoruz. Figopara ile bugüne kadar 10 binin üzerinde KOBİ’nin 2,1 milyar TL’lik finansmanına aracılık ettik. Son olarak bu ay İzmir ofisimizi açtık. Bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 17 kat büyüdük. Beraber çalıştığımız alıcı sayısını ise 5 katına çıkarttık. Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan 20 yeni alıcıyı bünyemize dahil etmenin yanı sıra tedarikçi sayımızı da 3 kat büyüttük.

Alanınızda nasıl fark yaratıyorsunuz?

Tedarikçi finansmanı platformu olarak Türkiye’de benzersiz bir yapıda çalışıyoruz. İşletmeler için bugün daha da kritik hale gelen iki önemli konu var: Tahsilat ve buna bağlı olarak sağlıklı nakit akışı yönetimi. Özellikle pandemiyle birlikte aksayan tedarik zinciri ve bozulan ekonomik koşullar tahsilatı güçleştirdi ve şirketlerin nakit akışını olumsuz etkiledi. KOBİ’lerin finansmana erişimi en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıktı. Biz Figopara olarak tam da bu dönemde işletmelerin erken tahsilat yapabilecekleri alternatif bir finansman modeli olduk. Geliştirdiğimiz teknolojiyle hayata geçirdiğimiz Figo Kolay Finansman ile e-fatura ve e-defter kullanan ticari işletmeleri, özel entegratörlerinden e-fatura bilgilerini alarak ticaretini değerlendiriyor ve puanlıyoruz. Firmaların ticari faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucunda oluşturduğumuz puana göre tahsil edebilecekleri faturalar için uygun banka teklifleri sunuyoruz. Seçilen banka teklifiyle tahsilatın hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Tüm başvuru sürecinin dijital olması da firmaların işlemlerini hızlandırıyor.

Büyüme stratejiniz nasıl şekilleniyor?

2021 sonunda Figo Kolay Finansman hizmetimizle 2,4 milyar TL’lik finansmana aracılık edeceğimizi öngörüyoruz. Yılı 2,5 kat büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz. Öte yandan 2021 yılında bir başka hedefimiz, tüm üyelerimizi Figo Kolay Finansman sistemine entegre ederek yurt dışında KOBİ’lere sunulan 75 milyon Euro’luk desteği Türkiye’ye getirmek. Ana hedeflerimizden biri büyük şirketlerle yaptığımız anlaşmalarla müşteri sayımızı artırmak. Burada her yıl 3 kat büyüme hızı hedefliyoruz. Figo Kolay Finansman’da önümüzdeki 2 yıl boyunca her yıl 10 kat büyümeyi planlıyoruz. Onun dışında gelecekteki yatırım turu çalışmalarımıza ve ön görüşmelere de şimdiden başladık. Ayrıca stratejik gördüğümüz bir iki iş kolu için potansiyel satın alma fırsatlarına bakıyoruz. 2021 yılının son çeyreğinde bir, 2022 yılının ilk çeyreğindeyse üç ülkeye açılmayı hedefliyoruz. E-faturanın zorunlu olduğu en az bir ülkeye açılım yapmayı planlıyoruz. Bu da İtalya olacak. Bundan sonraki yıllarda da Figopara’nın yine katlanarak yeni ülkelerde hizmet vermesini planlıyoruz.

Önümüzdeki 2-3 yılda Türkiye ve dünyada ne kadarlık işlem büyüklüğüne ulaşmak istiyorsunuz?

Figopara olarak dünyanın en önemli ve teknoloji üreten FinTech’lerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye’de 10 milyar TL, globalde ise 12 milyar dolar hacme ulaşmayı planlıyoruz. Türkiye’de 100 binin üzerinde tedarikçiye finansman üretirken, globaldeki hedefimiz 300 bin tedarikçiye ulaşmak olacak.

Yeni yatırım alma planlarınız var mı?

Figopara’nın yatırımcıları arasında Revo Capital, Dünya Bankası’nın kardeş kuruluşu IFC, Endeavor Catalyst, Fibabanka iştiraki Finberg, Eczacıbaşı Momentum, Lima Ventures gibi önemli kuruluşlar bulunuyor. 7 Mayıs 2020’de 1 milyon dolar, 30 Aralık 2020’de ise 4,6 milyon dolar yatırım aldık. 2020 yılında aldığımız toplam 5,6 milyon dolarlık yatırımı da KOBİ’lere sağlanacak finansmana aracılık etmek üzere yeni teknolojiler geliştirmek için kullanıyoruz. Çok yeni yatırım aldığımız için 2021 yılında yeni bir yatırım turuna çıkmayı planlamıyoruz. İlerleyen dönemlerde yatırım almayı planladığımız yerli ve global FinTech fonlarıyla şimdiden ön konfirmasyonları almış durumdayız.

Farklı yakın alanlarda da hizmet vermeyi planlıyor musunuz?

Stratejik gördüğümüz bir iki iş kolu mevcut. Bu iş kollarından biri açık bankacılık. İlgi alanımıza giren şirketleri eğer öngördüğümüz değerlemelere getirebilirsek satın alma yapabiliriz.

“TÜRKİYE’DEN BÜYÜK FINTECH UNICORNLAR ÇIKACAK”

YILLIK 30 MİLYAR DOLAR COVID-19 salgını tüketicilerin finansal kurumlarla etkileşim biçimini kökten değiştirirken FinTech dünyasını önemli ölçüde etkiledi. KPMG Türkiye’nin raporuna göre, 2015-2020 yılları arasında küresel arenada FinTech alanına her yıl ortalama 30 milyar dolar yatırım yapıldı. Küresel FinTech pazarı 5,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşırken, pazarın önümüzdeki beş yılda yıllık ortalama yüzde 23,5 bileşik büyüme yakalaması bekleniyor.

“FIRSAT VAR” Türk startup ekosistemi yılın ikinci çeyreğinde 57 anlaşmayla 727 milyon dolarlık yatırım çekti. Hızlı teslimat ve lojistik, oyun, pazaryeri ve FinTech sırasıyla en fazla yatırım çeken sektörler oldu. Türkiye’de FinTech’ler için çok ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Artan ilgiyle önümüzdeki dönemlerde FinTech ekosistemine yeni oyuncular dahil olmasını bekliyoruz. Türkiye’de de regülasyonların gelişmesi ve yurt dışıyla paralel olmasıyla FinTech’lerin daha hızlı büyüyeceğine inancımız tam. Türkiye’den çıkacak çok büyük FinTech unicornları olacağına inanıyorum.