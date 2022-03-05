Filo kiralama şirketi Escar'dan rekor kar açıklaması

Filo kiralama sektöründe en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip Escar (Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.), halka arzının ardından ilk yılsonu bilançosunu açıkladı. Escar’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket, 2021 yılında hasılatını yüzde 45 artırarak 311,8 milyon liradan 451,8 milyon liraya çıkardı. Escar’ın 2021 yılı net karı ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 232 artarak 78,3 milyon liradan 260,2 milyon liraya ulaştı.

Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, 2021 yılında pandemi nedeniyle devam eden sorunlara rağmen operasyonel verimliliği arttırdıklarını, hem net satışlar hem de karlılık açısından yılı oldukça iyi kapattıklarını belirtti. Aynı zamanda başarılı bir halka arz gerçekleştirdiklerini kaydeden Karakaş, “Bir taraftan halka arzdan elde ettiğimiz geliri çok doğru bir şekilde kullandığımız, diğer taraftan da ödenen faiz giderlerini azaltabildiğimiz için karlılığımız son derecede tatminkar bir düzeyde gerçekleşmiş olup doğru yatırımlarla sürdürülebilir büyümemize önemli katkılar sağladık. Bu da hem net satışlara hem de net kara pozitif yansıdı” dedi ve aktif/varlık büyüklüğünün 2020 yılı sonundaki 667,9 milyon liradan yüzde 72'lik artışla 1,15 milyar TL ‘na yükseldiğini belirtti.

“2022 yılında büyümeye devam edeceğiz”

Net satışlardaki büyümenin, hem araç kiralama hem de ikinci el araç satışlarından geldiğini kaydeden Karakaş, şöyle devam etti:

“İkinci el araç satışımız adet bazında yüzde 35, ciro bazında ise yüzde 73 artış gösterdi. Ayrıca uzun dönem kira gelirlerindeki artış oranı da yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak 2021 yılında brüt karımız yüzde 47 artışla 272,3 milyon liraya yükselmiştir. FAVÖK (Faiz, Vergi ve Amortisman Önceki Karı) marjımız yüzde 56.1 olarak gerçekleşmiş olup; geçen yıla göre yüzde 45 artışla 253,5 milyon lira olarak gerçekleşmiş, ve net dönem karımız da yüzde 232 artışla 260,2 milyon liraya ulaşmıştır. Öz kaynaklarımız ise 2020 sonundaki 182,8 milyon liradan, halka arzla yaratılan pay ihraç primlerindeki 117.1 milyon TL kaynak ve güçlü dönem karının katkısıyla yaklaşık 3 kat artarak 525,6 milyon liraya yükselmiştir. Bu başarıyı hissedarlarımızla paylaşmak için 31 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul’umuzu gerçekleştireceğiz ve ortaklarımıza kısmi kar dağıtımı yapacağız.”

“En yüksek sözleşme yenileme oranına sahip filo kiralama şirketiyiz”

Escar’ın en kuvvetli yanının “Yüksek müşteri memnuniyeti” olduğunu kaydeden Karakaş, bu sayede 40 milyar liraya ulaşan operasyonel araç kiralama sektöründe “en yüksek sözleşme yenileme oranına sahip şirket” olduklarını kaydetti. Karakaş, şöyle devam etti:

'Sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veriyoruz. Toplam 3,848 araçlık filomuz ve 210 adet kurumsal müşterimizle uzun yıllara dayanan ve güven üzerine kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bizi her türlü kriz ve türbülanstan koruyor.'