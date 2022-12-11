Finans sektörünün geleceğini yaratacak genç liderler yetiştiriyoruz

TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Ünsal, sürekli gelişimi, inovasyon ve girişimciliği destekleyen bir çalışma ortamı sunduklarını belirterek, “Bu program ile genç çalışma arkadaşlarımızı birçok eğitim ve gelişim fırsatıyla tanıştırarak geleceğe hazırlıyoruz. Hem kurum içinde hem de şu anda 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas bünyesinde uluslararası kariyer olanakları sunuyoruz” dedi.

TEB, bankacılık faaliyetlerinde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklerken, “iyi ve örnek banka” anlayışıyla ekonomi, çevre ve toplum için pozitif etki yaratan, tüm paydaşlarına fayda sağlayan çalışmalar yürütüyor. TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Ünsal, çalışanların bankanın en önemli paydaşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Tüm çalışma arkadaşlarımızın bankamızda iyi bir çalışan deneyimi yaşamasını istiyoruz. Çalışanlarımızın bankamıza ve yöneticilerine güven duyduğu, kariyer, eğitim ve gelişim fırsatlarından herkesin eşit şekilde yararlandığı, birlikte çalıştığı arkadaşlarından keyif aldığı, fikirlerini, görüşlerini rahat bir şekilde ifade edebildiği ve başarılarının takdir edildiği bir çalışma ortamı yaratmak bizim stratejik önceliğimiz” dedi. Ünsal, sözlerine şöyle devam etti:

“Finans sektörü teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve hayata geçiren bir sektör. Bu da dinamizm ve kendini sürekli geliştirebileceğin bir iş ortamı yaratıyor. Banka olarak, finans sektöründe ilkleri hayata geçiren, genç yeteneklere yönelik yenilikçi projeleri uygulayan nadir kurumlardan biriyiz. TEB’deki sürekli gelişimi, inovasyon ve girişimciliği destekleyen çalışma ortamımızı sürdürülebilir kılmak istiyoruz.”

Kişiselleştirilmiş eğitim fırsatları TEB’de

Ünsal, “Yeni çalışma ortamının gerektirdiği yetkinlikleri çalışanlarımıza kazandırmak için birçok farklı eğitim programı sunuyor, iş dünyasının hızla değişen dinamiklerine en iyi şekilde cevap vermemizi sağlayan çeviklik anlayışını kurum kültürümüzün bir parçası halinde getiriyoruz. “TEB Geleceğin Liderleri Programı” ile aramıza katılan, bankamızı geleceğe başarıyla taşıyacak genç arkadaşlarımıza, kendilerini sürekli geliştirebilecekleri kişiselleştirilmiş eğitim programları sunuyoruz” dedi.

Ünsal şöyle devam etti: “Genç arkadaşlarımızla bankamızın topluma, çevreye, ekonomiye pozitif etki yaratan projelerini paylaşarak onlarla daha iyi bir gelecek için yenilikçi finansal ürün ve hizmetler yarattığımız “Social Hackathon”lar düzenliyoruz. “Liderlik Akademimiz” ile hem liderlerimizi iş dünyasının hızla değişen ortamında etkin bir şekilde ekiplerine liderlik etmek üzere destekliyor, hem de geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. TEB’deki kariyer fırsatlarını ilk olarak kendi çalışma arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. 2022 yılında yönetici atamalarımızın yüzde 91’ini iç kaynaklarımızdan sağladık.”

Kadın Liderler Programı ile kadın yeteneklerin kariyer gelişimlerini destekleyerek stratejik rollerde daha fazla yer almalarını amaçladıklarını söyleyen Ünsal, “Kadın yeteneklerimize deneyimli TEB liderleri ile gerçekleştirilecek mentorluk seansları, strateji sohbetleri, eğitim programları, profesyonel koçluk seansları, ilham verici isimlerle son teknolojik gelişmeleri tartışma fırsatı gibi etkinlikleri içeren kapsamlı bir kariyer gelişim programı sunuyoruz” dedi.



TEB’de yaşam boyu öğrenme

İş hayatının değişen dinamiklerine göre çalışan yetkinliklerinin sürekli güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Ünsal, “Yaşam boyu öğrenme yaklaşımımızla dijital platformlar aracılığıyla çalışma arkadaşlarımıza istedikleri alanda kendilerini geliştirebilecekleri birçok fırsat sunuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın değişen müşteri beklentilerine en iyi şekilde cevap verebilmelerini sağlayacak ve onlara yeni yetkinlikler kazandıracak eğitim programları hayata

geçiriyoruz. Genç yeteneklerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza her kaynaktan beslenerek kendilerini geliştirebilecekleri, sürekli gelişimi destekleyen bir iş ortamı sunuyoruz. Sınıf içi eğitimler, e-öğrenme programları, çeşitli konularda videolar, makaleler, podcastler, iş başı eğitimleri gibi her türlü kaynaktan beslenebilecekleri bir kişisel gelişim bulutu yaratıyoruz.”

Uluslararası Kariyer Fırsatları

“Çalışma arkadaşlarımıza farklı alanlarda kariyerlerini zenginleştirebilecekleri mobilite fırsatları sunuyoruz.” diyen Ünsal, “TEB’liler hem kurum içindeki fırsatlardan hem de 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas bünyesindeki uluslararası kariyer fırsatlarından yararlanabiliyor. “Kurum içi Girişimcilik Programımız” ile çalışma arkadaşlarımızın girişimcilik kaslarını güçlendiriyor ve fikirlerini bir girişimci gibi hareket ederek hayata geçirmelerini sağlayacak bir ortam yaratıyoruz. Kurum içi girişimcilerimize yurtdışında girişimcilerle bir araya gelebilecekleri organizasyonlardan üniversitelerden kendi seçecekleri sertifika programlarına kadar birçok gelişim fırsatı sağlıyoruz. Kariyerinde bir sonraki aşama için gerekli yetkinlikleri kazanmak isteyen çalışma arkadaşlarımız bir “Kariyer Gelişim Yolculuğu” başlatabiliyor. Kariyer hedeflerini belirleyerek aday oldukları yeni görev için gereken tüm yetkinlikleri çok kapsamlı bir eğitim gelişim programı ile bugünden kazanmaya başlayabiliyorlar” dedi.

TEB’de çalışan deneyimi

“Genç yeteneklerimizle ilk temasımızdan itibaren onlara iyi bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Eğitim, gelişim ve kariyer fırsatlarının yanı sıra birlikte keyifle vakit geçirdiğimiz etkinlikler de düzenliyoruz. Çalışan deneyimini arkadaşlarımızı sürekli dinleyerek iyileştirip, geliştiriyoruz” diyen Ünsal, “Birlikte keyifle vakit geçirebildiğimiz, spordan sanata, kahve tadımına kadar TEB Birlikte İyiyiz aktiviteleri düzenliyoruz. Takım ruhuyla yarıştığımız kurum içi yarışmalar ve işimize keyif katan müzik, fotoğraf, satranç, dalış gibi sosyal kulüplerimiz, gönüllülük programlarımız, Liderler Kahvesi, TEB Talks, Innovation Talks gibi ilham veren buluşmalarımızla çalışma arkadaşlarımız için en iyi iş yerini yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Gönüllülük çalışmalarına da dikkat çeken Ünsal, şunları söyledi: “İlköğretim düzeyindeki çocukların ve ekonomik nedenlerle eğitim hayatına devam etmekte zorlanan gençlerin eğitimlerini destekliyoruz. Yöneticilerimiz üniversite öğrencilerini kariyer hayatına hazırlamak için bilgi ve deneyimlerini aktararak mentorluk desteği veriyor. Türkiye çapında düzenlenen maratonlarda koşucularımızın katılımı ve topladığımız bağışlarla en aktif kurumlardan biriyiz. Gönüllülük Programlarımızla ve koşularımızda özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine destek oluyoruz.”

TEB, 9. KEZ AVRUPA VE TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞVERENİ SEÇİLDİ

İnsan kaynakları politika ve uygulamalarını değerlendiren dünyanın saygın kuruluşlarından Top Employers Institute, TEB’i dokuzuncu kez “Avrupa ve Türkiye’nin En İyi İşvereni” seçti. Ünsal, “Üst üste dokuz kez layık görüldüğümüz bu ödül, insan kaynakları alanında yaptığımız çalışmaların başarısının yanı sıra sürdürülebilirliğinin de bir yansıması. Bu başarının arkasında çalışma arkadaşlarımıza verdiğimiz değer, bu ilke ışığında tüm çalışma arkadaşlarımızla yarattığımız iş birliği, iyi ve örnek banka anlayışımız bulunuyor” dedi.



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