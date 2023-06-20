Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda bir önceki aya göre 8,6 puan artarak 158,6 seviyesine yükseldi.

20.06.2023 11:03:130
Paylaş Tweet Paylaş
Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks haziranda bir önceki aya göre 8,6 puan artarak 158,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi azalış yönünde , son üç aydaki hizmetlere olan talep artış yönünde etkiledi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise aynı kaldı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9,1, ve 2,7 puanlık artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise bir önceki aya göre 15,8 puanlık azalış gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kontrolmatik dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Kontrolmatik dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Efes Pilsen'e 7'nci logo

Efes Pilsen'e 7'nci logo

Octagon'u Türkiye'ye getiriyor

Octagon'u Türkiye'ye getiriyor

Yorum Yaz