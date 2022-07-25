Finansal İstikrar Komitesi bugün toplanacak

Finansal İstikrar Komitesi bugün Bakan Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak.

25.07.2022 12:34:000
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Finansal İstikrar Komitesi bugün toplanacak

Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, saat 16.00'daki toplantıda, küresel ve yerel düzeydeki son gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemi üzerindeki etkileri ele alınacak.

Toplantıda bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları sektörlerinin genel durumları irdelenecek ve gelecek döneme ilişkin yeni politika adımları istişare edilecek.

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