Finlandiya’nın NATO üyeliği kararı belli oldu

Uzun bir tarafsızlık geçmişi olan ve askeri ittifaklardan uzak duran Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği kararları beklenirken ilk açıklama Finlandiya’dan geldi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin’in yaptıkları ortak açıklamada, “Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Finlandiya’nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiği kaydedilen açıklamada, kararın alınması için gelecek günlerde adımların hızlandırılacağı aktarıldı. Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında ittifakın büyümesinin önünü açarak NATO üyeliği için başvuruda bulunulacağı duyuruldu. Ortak açıklamada, söz konusu üyeliğinin Finlandiya’nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendireceği belirtildi.

İsveç’in de gelecek günlerde NATO’ya katılma kararını duyurması bekleniyor.

’64 F-35 SAVAŞ UÇAĞI SİPARİŞ ETTİK’

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliğine başvurma niyetini beyan eden açıklamanın ardından, “gelecekteki müttefik olarak NATO’yu daha da güçlendireceklerini” söyledi.

Haavisto, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin’in NATO üyeliğine başvurulması niyetini ifade eden açıklamasından sonra Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturuma video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı. Finlandiya’nın NATO üyeliği için ülke içinde artan bir destek bulunduğunu kaydeden Haavisto, bu desteğin son dönemde yüzde 70’e çıktığını aktardı. Haavisto, Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin’in NATO üyeliği hakkındaki açıklamasından sonra ulusal karar verme noktasına yaklaştıklarını dile getirdi.

Finlandiya’nın NATO ile zaten yakın iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Haavisto, “Finlandiya bölgesel bir güvenlik sağlayıcısıdır ve gelecekteki müttefik olarak NATO’yu daha da güçlendirecektir.” diye konuştu.

Haavisto, ülkesinin NATO’ya katma değer sağlayacağını, savaş zamanı için 280 bin askeri, 900 bin yedek kuvveti bulunduğunu, yakın zamanda 64 F-35 savaş uçağı sipariş ettiklerini söyledi.

Haavisto, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Avrupa’nın ve Finlandiya’nın güvenlik ortamını değiştirmiştir. Finlandiya doğrudan acil bir askeri tehditle karşı karşıya değildir. Seçme özgürlüğü ve ne yöne gideceğimizi belirleyecek ulusal kuralları sürdürmek Finlandiya’nın dış güvenliği ve savunmasının ayrılmaz parçalarıdır.” dedi.

NATO üyeliğe kadar da güvenlik garantisi planlıyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, bugün yaptıkları ortak açıklamada, Finlandiya’nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini ifade etmişti.

İsveç’in de gelecek günlerde NATO’ya katılma kararını duyurması bekleniyor.

NATO, her iki ülkenin üyeliğine sıcak bakıyor ve üyelik sürecinin hızlı olması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülkenin başvuru yapması halinde “resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede” Finlandiya ve İsveç’in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini söylemişti.

NE DEĞİŞECEK?

Peki, iki ülke NATO’ya katılırsa ne değişecek? BBC’nin haberine göre şu yorum yapılıyor:

“Eğer iki ülke NATO’ya katılırsa en önemli değişiklik, NATO’nun bir üye ülkeye yönelik saldırıyı herkese yapılmış bir saldırı olarak gören “Madde 5″inin uygulanması olabilir. Finlandiya ve İsveç ilk kez nükleer devletlerden güvenlik garantileri alacak”

Tarihçi Henrik Meinander, Finlandiya’nın zihinsel olarak hazır olduğu görüşünde ve “1992’de Helsinki 64 ABD savaş uçağı satın aldı. Üç yıl sonra İsveç ile birlikte Avrupa Birliği’ne katıldı. O zamandan beri her Fin hükümeti NATO seçeneğini gözden geçirdi” diyor.

İsveç, 1990’larda farklı bir yol izleyerek ordusunu küçülttü. Ancak her şey 2014’te Rusya’nın Ukrayna’dan Kırım’ı ilhak etmesiyle değişti. Zorunlu askerlik geri döndü ve savunma harcamaları artırıldı.

Finlandiya, NATO’nun kabul ettiği GSYİH’nın %2’lik savunma harcaması hedefine şimdiden ulaştı ve İsveç bunu yapmak için planlar hazırladı.

RUSYA’DAN UYARI VARDI

Eski Rusya Başbakanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Dimitri Medvedev ise İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için başvuru yapması durumunda Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki askeri varlığını güçlendireceği ve bölgeye nükleer silah gönderebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya ile 1340 kilometrelik kara sınırı paylaşan Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı’nda Rusya ile 1939’da “Kış Savaşı” adı verilen muharebede 3 aydan fazla çatışmıştı.

İki ülke arasındaki savaş, 12 Mart 1940’ta imzalanan Moskova Barış Anlaşması ile son bulmuş, anlaşma kapsamında Finlandiya, sınır bölgelerinden Salla ve Karelia şehirleri ile Rybachi yarımadasından Rusya’ya toprak vermeyi kabul etmişti.