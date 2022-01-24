Fintek sektörü için güç birliği

Girişimcileri büyüme aşamasında destekleyen risk sermayesi (venture capital) şirketleri; Hollanda merkezli GKG Ventures ile Türkiye merkezli Boğaziçi Ventures, fintek ekosisteminde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak üzere iş birliği yaptığını duyurdu.

Hollanda merkezli global bir finansal hizmetler grubunun risk sermayesi şirketi olan GKG Ventures, Türkiye girişim ekosisteminin tecrübeli oyuncularından Boğaziçi Ventures ile iş birliği yaptığını açıkladı. GKG Ventures, parçası olduğu 2 binin üzerinde alanında uzman çalışan kadrosu ile beş kıtaya yayılan şirketler grubundan aldığı stratejik gücü, Boğaziçi Ventures’ın Türk ekosistemindeki deneyimi ile birleştirerek fintek girişimlerine odaklanan yatırımlar yapmayı planlıyor. Öncelikli hedef Türkiye ve Orta Doğu Avrupa bölgesindeki girişimler olarak belirlenirken, iki şirket bu iş birliği için 30 milyon dolar fon ayırdı. GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures, bu iş birliğini ikincil hedef pazarlar olarak konumlandırdıkları Avrupa ve Asya bölgelerinde yapılacak fintek yatırımları ile sürdürmeyi planlıyor.

Fintek girişimcilik ekosisteminde güçlü bir etki yaratacak

GKG Ventures’ın finansal teknolojiler dikeyindeki global tecrübesi ve geniş etki alanı ile Boğaziçi Ventures’ın Türkiye pazarındaki yerleşik güçlü pozisyonu, bu iş birliğinin girişimcilik ekosisteminde güçlü bir etki yaratacağının en büyük göstergesi. GKG Ventures ve Boğaziçi Ventures, küresel piyasaya açılmayı amaçlamış Türk fintek girişimlerine finansal desteğin ötesinde strateji, risk yönetimi, dikey ve yatay büyüme, teknoloji, hukuk, uyum süreçleri, insan kaynakları, pazarlama, kurumsallaşma ve yönetici mentorluğu gibi birçok alanda yakından destek olarak hem yatırım yaptığı girişimlerde hem de ekosistemin gelişmesinde değer yaratmayı hedefliyor.

Hedef başarılı girişimleri küresel pazarlara taşımak

5 kıtada operasyonları bulunan GKG’nin, yapay zekadan büyük veriye kadar gelişen teknolojileri yenilikçi bir şekilde kullanan grup şirketleri olduğu gibi, farklı yetkinliklerde birçok uzmanı bünyesinde bulunduran bir teknoloji danışmanlık şirketi de bulunuyor. Boğaziçi Ventures, başta BV Growth olmak üzere yönetmekte olduğu farklı fonlar ile büyüme aşamasındaki teknolojiye odaklanmış Türk girişimlerini, küresel başarılarını bir sonraki adıma taşırken desteklemek amacı ile 2015 yılından bu yana başarılı operasyonlar yönetiyor. Bu bağlamda iki şirketin de girişimleri küresel pazarlara taşıma konusundaki güçlü kasları, girişimlerin büyümelerine büyük katkı sağlayacak. Yatırım yapılan her girişim, iki şirketin güçlü mentor ağından ve global tecrübesinden yararlanacak. Girişimler, bu iş birliğinin avantajını küresel piyasalara daha hızlı ve güvenli açılma, çok geniş bir uluslararası iş ekosistemine ulaşım kolaylığı ve gerek fonksiyonel, gerek operasyonel destek olarak yaşayacaklar.

“Global girişim ekosisteminde Türkiye’nin yıldızı parlayacak”

Duyurdukları bu iş birliğinin girişim ekosistemi için orta ve uzun vadede önemli faydalar sunacağına inandıklarını söyleyen GKG Ventures Managing Director’ü Baran Engür, özellikle fintek ve teknoloji startup’larını heyecanlı bir dönemin beklediğine işaret etti. Dijital dünya ve girişim ekosisteminin sınır tanımadığına değinen Engür, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de doğan ve filizlenen girişimlerin dünya arenasında etki yaratabildiğini son birkaç yıl içinde başarılı örneklerle gördük. Bu önemli bir kırılma oldu. Şimdi daha fazla cesur girişimciye ve onlara uluslararası arenada rehberlik edecek bizler gibi yol arkadaşlarına ihtiyaç var. Türkiye’nin girişimci potansiyeline inanıyor ve güveniyoruz. GKG Ventures olarak, Boğaziçi Ventures ile hayata geçirdiğimiz bu güç birliği sayesinde, belirlediğimiz bölgelerde hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Uluslararası düzeyde gelişmiş bilgi, deneyim ve olgunluğumuzla yerli girişimlere zirveye yürürken eşlik edeceğiz.”

“Girişimciliğin ihtiyaç duyduğu iksir elimizde”

Türkiye’nin, son yıllarda sıklıkla dünya girişim ekosistemi içinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardığını söyleyen Boğaziçi Ventures yönetim kurulu üyesi Barış Özistek ise konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Günümüzde startup’ların başarıya ulaşmak için savaşmaları gereken çok fazla cephe var ve ne yazık ki cephaneleri oldukça sınırlı. Pandemi örneğinde olduğu gibi; hiç hesapta olmayan dış etkenler, planlarımızı altüst edebiliyor. Strateji oluşturmak, öngörülerden beslenen iş planları hazırlamak, doğru kişilerle aynı masaya oturabilmek, deneyim satın almak ve veriden en üst seviyede faydalanmak gibi birbirinden bağımsız görünse de çok bağlantılı pek çok alanda deneyim ve bilgeliğin değeri giderek artıyor. GKG Ventures’la hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin kısa süre içinde fark edilir etkide faydalar doğuracağına inanıyorum.”