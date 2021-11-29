Fırtına uyarısı: Lodos kuvvetli, zehirlenmelere dikkat

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli fırtına görülüyor.

29.11.2021 09:41:000
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Fırtına uyarısı: Lodos kuvvetli, zehirlenmelere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden itibaren Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde estiği belirtildi. 

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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