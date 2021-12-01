Fırtınanın bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin açıklamada bulundu.

1.12.2021 09:45:000
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Fırtınanın bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansı, 3 UMKE timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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