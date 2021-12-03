Fitch Ratings, Türkiye'nin notunu negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı. Ancak kredi not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.