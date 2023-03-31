Fitch seçim sonrası kur riskine dikkat çekti

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler yaklaşırken, yabancı kurumların seçim sonrasına yönelik analizleri devam ediyor. Seçim sonrasına yönelik yabancı kurum analizlerinde özellikle kur riskine vurgu yapılıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten de bu yönde yorumlar geldi.

Fitch Ratings EMEA Kıdemli Direktörü Erich Arispe web seminerinde yaptığı konuşmada Türkiye’de seçimden sonra göreve gelecek hükümetin ilk görevinin Döviz piyasası risklerini yönetmek olacağını söyledi. Arispe bankaların hükümete finansman sağlamada hakim oyuncu haline geldiğini vurguladı. Arispe makro performansa etki eden ana zayıflığın uygulanan politika seti olduğunu ve bunun çarpıklık yarattığını söyledi. Fitch Ratings Türkiye 2023 cari açık/GSYH oranını yüzde 4,3 olarak tahmin ediyor.

Bank of America'dan Dolar/TL'de adil değer analizi

Fitch'ten önce ekonomi kamuoyunda Bank of America'nın (BofA) Türkiye ile ilgili analizi öne çıkmıştı. BofA Securities ekonomist ve stratejistlerine göre tüm göstergeler Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ederken, bu dengelenme de finansal koşullarda sıkılaşma, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve Türk lirasında yüzde 15-25 arası bir değer kaybı ile sağlanabilir.

Kurumun raporunda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin dolar/TL'nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi. Raporda, “Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler” denildi.