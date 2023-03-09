Fitch'ten küresel şirketlere 'not' uyarısı

Toplam bin 650 şirketin uzun vadeli iklim değişimine ilişkin riskleri göz önüne alınarak değerlendirildi. Şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notlarının düşürülebileceği kaydedildi.

9.03.2023 09:22:340
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Fitch'ten küresel şirketlere 'not' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, iklim değişikliği nedeniyle 2035 yılına kadar küresel şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme şirketinden yapılan açıklamada, iklim değişikliğine ilişkin gerekli adımların atılmaması halinde oluşabilecek olumsuz koşullar nedeniyle reyting şirketi tarafından değerlendirilen şirketlerin yüzde 20’sinin kredi notlarının düşürülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, değerlendirilen toplam bin 650 şirketin uzun vadeli iklim değişimine ilişkin risklerinin göz önüne alındığı kaydedildi.

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