Fitch'ten Türk şirketlerine risk uyarısı

Fitch, Türk şirketlerinin sağlam altyapılara sahip olduğunu fakat zayıflayan Türk lirası ve yüksek enflasyon gibi nedenlerle daha fazla baskıya maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.

25.02.2022 17:45:000
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Fitch'ten Türk şirketlerine risk uyarısı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada Türk şirketlerinin bozulan makroekonomik koşullarının baskısı altına girdiği belirtildi.

Fitch tarafından derecelendirilen Türk şirketlerinin sağlıklı Döviz pozisyonları ve uluslararası konumları nedeniyle güçlü yapısal özelliklerini korudukları kaydedildi.

Şirketlerin çoğunun bağımsız ölçütlere ve yeterli esnekliğe sahip birinci sınıf şirketler olduğunu vurgulayan Fitch bazı şirketlerin azalan Tüketici Güveni, yüksek enflasyon ve zayıflayan Türk lirası gibi etkenlerden dolayı bozulan iç piyasaya maruz kalmaya devam ettiklerine vurgu yaptı.

Fitch Şubat ayında Türkiye’nin notunu BB-‘den B+’ya düşürmüş, görünümü de negatif olarak belirlemişti.

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