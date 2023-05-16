Fitch'ten Türkiye için seçim değerlendirmesi

Fitch seçim ile ilgili değerlendirmesinde "İkinci tura kalan seçimler siyaset ve ekonomik politikaları alanındaki belirsizliği uzatıyor" ifadelerini kullandı.

16.05.2023 09:05:120
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Fitch'ten Türkiye için seçim değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de uygulanan büyümeyi destekleyici alışılmadık politikalar nedeniyle ödemeler dengesi alanındaki baskıların arttığına, ikinci tura kalan seçimler nedeniyle Türkiye'de oluşan siyasi ve ekonomik belirsizliğin en azından ay sonuna kadar süreceğine dikkat çekti.

Fitch tarafından yayımlanan notta, seçimlerin ardından uygulanacak ekonomi politikalarının izleneceği ifade edildi. Notta, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ertelenmiş Döviz talebi, lira üzerinde baskı, geniş bir bütçe açığı, uluslararası rezervlerde düşüş ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirtildi.

Notta, kredi notu açısından para ve maliye politikası bileşiminin daha itibarlı ve tutarlı olup olmadığına bakılacağı belirtilerek, "Güveni ne kadar sağladığı, makro ve finansal istikrara yönelik riskleri ne kadar azalttığı ve dış finansmana erişimi kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı izlenecek" denildi.

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