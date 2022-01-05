Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısında hangi kararlar çıktı?

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci kez toplandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilen ikinci toplantısında, enflasyonla mücadelede tüm kurumların iş birliğinin en üst seviyede devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda enflasyon gelişmelerinin ele alındığı bildirildi.

Toplantıda, geçen yıl fiyatlar üzerinde maliyet yönlü baskıların belirleyici olduğu, tüketici fiyatlarında tüm ana gruplara yayılan artışların gerçekleştiği ve bu durumda kur geçişkenliğinin etkili olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kurumlar tarafından gündeme getirilen ve 2022 yılında enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek tedbirlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite tarafından, arz güvenliğinin devamını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına, tarımsal ürünlerde girdi maliyetlerini azaltmak için kullanılan mekanizmalarda güncellemelerin yapılmasına, arz talep dengesi ile uyuşmayan fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine, enflasyonla mücadele kapsamında tüm kurumların iş birliğinin en üst seviyede devam ettirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi."