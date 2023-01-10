FLO‘da üst düzey atama: Yeni CEO açıklandı

Çok kanallı ve çok markalı yapısı ile 3 kıtada 21 ülkeye yayılan, ayakkabı sektörünün liderlerinden FLO’da üst düzey atama gerçekleşti.

Yaklaşık 10 yıldır FLO’nun globalleşme yolculuğuna liderlik eden Burak Övünç CEO’luk görevini yeni nesil global perakendeciliğin lider ismi Yenal Gökyıldırım’a devretti.

Flo'dan yapılan açıklamaya göre; çeyrek asrı aşkın kariyeri boyunca elektronik, seyahat, otomotiv, e-ticaret ve perakende sektörlerinde çok uluslu şirketlerde üst düzey liderlik pozisyonlarında bulunan Yenal Gökyıldırım, FLO Mağazacılık’ın yeni CEO’su oldu.

FLO’nun uluslararası konumunu ileriye taşıyacak

Global arenadaki tecrübeleri ile Yenal Gökyıldırım; geleneksel perakendeciliğin sınırlarını aşarak, çok kanallı, çok markalı, dijital odaklı global bir ürün şirketine dönüşme yolunda emin adımlarla ilerleyen FLO’yu daha da ileriye taşıyacak. Gökyıldırım, FLO‘nun mağazacılık, e-ticaret ve toptan satış kanallarını, güçlü marka ailesi ile destekleyerek omni-channel bir ekosistemde 360 derece hizmet sağlama üzerine inşa ettiği pazar konumunu güçlendirecek adımlar atmaya devam edecek.

Yeni nesil global perakendeciliğin güçlü ismi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı okulda MBA’ini de tamamlayan Yenal Gökyıldırım, 14 yıl boyunca Philips Elektronik’te çalıştı; İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam organizasyonlarında başarılı sonuçlar elde etti. Bünyesindeki e-ticaret, dijital reklam, bahis ve seyahat şirketleriyle Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu olan Doğan Online Grubu’nun CEO’su olarak 2011 yılında Türkiye’ye döndü. Sonrasında kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan LC Waikiki’deki Genel Müdürlük pozisyonu boyunca, 25 ülkede faaliyet gösteren moda perakende şirketinin, Türkiye’den çıkan bir dünya markası olmasıyolculuğunda anahtar rol oynadı. Son olarak 2015 yılından bu yana, Almanya merkezli MediaMarkt’ta, Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve MediaMarktSaturn Holding Perakende Grubunda 12 farklı ülkeden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi ve Holding COO’luğu görevlerini üstlendi. Gökyıldırım, ayrıca TÜSİAD’ın Perakende Çalışma Grubu’nun Eş Başkanı ve YASED üyesi. Yenal Gökyıldırım, evli ve bir kız çocuğu babası.