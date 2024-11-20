Ford Otomotiv'den temettü kararı ve tarihi

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. KAP'a yaptığı açıklamada, genel kurulda kesinleşen temettü kararını duyurdu. Şirket, bu yıl 2. kez temettü dağıtacak

Ford Otomotiv (FROTO) kesinleşen temettü kararı ve tarihini duyurdu. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. bugün (20 Kasım) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 14,2500000 TL, net 12,8250000 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Kasım, ödeme tarihi ise 26 Kasım. Ford'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 11:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Ortaklara 5.000.467.500 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 5.000.467.500 TL'nin:

3.291.881,69 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 1.404.233.752,74 TL'sinin yasal yedeklerden ve 3.592.941.865,57 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının; ayrılacak 500.046.750,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin: 329.188,17 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 140.423.375,27 TL'sinin yasal yedeklerden, 359.294.186,56 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması,

- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 5.000.467.500,00 TL'nin, 3.596.233.747,26 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 1.404.233.752,74 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasının ve ayrılacak 500.046.750,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 359.623.374,73 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 140.423.375,27 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması,

- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 5.000.467.500,00 TL kar payının 1 TL nominal değerli pay için brüt 14,2500 TL (yüzde 1.425,00), net 12,8250 TL (yüzde 1.282,50) olarak ödenmesi,

- Kar payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 22 Kasım 2024 tarihinden itibaren yapılması.