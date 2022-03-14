Ford Otosan, Ford Romanya’yı aldı

Ford Otasan, Ford Romanya’nın tamamını almak üzere sözleşme imzaladı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada satınalma ile ilgili bilgilere yer verildi.

Ford Otosan, Ford Romanya’nın tamamını satın aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada 2022 ve 2028 yılları arasında 575 milyon euro ödeme yapılacağı belirtildi.

Ford Otasan, Ford Romanya’nın tamamını almak üzere sözleşme imzaladı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Sözleşme uyarınca 2022’de gerçekleşmesi beklenen Kapanış’ta 356 milyon Euro, Haziran 2025’te faiz dahil 196 milyon Euro, Aralık 2028’de ise faiz dahil 23 milyon Euro ödenecek olup, ayrıca Romanya fabrikasının 2028-2034 yılları için öngörülen kapasite kullanım oranına bağlı olarak 140 milyon Euro tutarına kadar ilave ödeme yapılabilecektir. 2022 yılında yapılacak ilk ödeme tutarı, devrin gerçekleşeceği tarihte net işletme sermayesi, net borç ve o tarihe kadar Yeni Nesil Courier projesine yapılan yatırım tutarına göre düzeltmeye tabi olacaktır.”

4 Aralık 2020 tarihinde açıklanan yeni yatırımlar tamamlandığında 650 bin adede ulaşacak Ford Otosan’ın toplam yıllık üretim kapasitesinin Romanya Craiova fabrikasının alımı ile 900.000’in üzerine çıkması, çalışan sayısının da 20 bini geçmesi bekleniyor.