Ford Otosan yıllık izin nedeniyle üretime ara verecek

Ford Otosan, yıllık izin dönemi nedeniyle dört fabrikasında üretime geçici olarak ara verileceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

18.07.2025 10:08:180
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Ford Otosan yıllık izin nedeniyle üretime ara verecek

Ford Otosan yıllık izin döneminden faydalanarak üretime ara vereceğini ve fabrikalarında periyodik bakım çalışmalarının gerçekleştirileceğini KAP'a bildirdi. Şirket, bu dönemi fırsata çevirerek tesislerinde gerekli bakım ve güncellemeleri tamamlayacak ve üretim kapasitesini artıracak altyapı iyileştirmelerine odaklanacak. 

Buna göre; Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında üretime 27 Temmuz’da ara verilecek ve 11 Ağustos’ta yeniden başlayacak. Yeniköy Fabrikası 27 Temmuz-13 Ağustos, Romanya’daki Craiova Fabrikası ise 2-20 Ağustos tarihleri arasında üretime kapalı olacak.

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