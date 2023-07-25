Ford Otosan'dan üretime ara

Ford Otosan, yıllık ücretli izinler nedeniyle fabrikada belirlenen tarihlerde üretime ara verme kararı aldı.

25.07.2023 10:44:390
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Ford Otosan'dan üretime ara

Konuya ilişkin Ford Otomotiv Sanayi AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için Üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.


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