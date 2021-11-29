Franchising sektöründe öne çıkacak 5 trend

2021 yılında 20 binden fazla girişimcinin dahil olduğu franchise sistemi, girişimciler için fırsat yaratmaya devam ediyor.

Pandemiye rağmen büyümesini sürdüren markalar, Türkiye’nin farklı illerinde yeni franchise şubeler açmayı hedefliyor. Ekonomist Dergisi'nin Franchise 100 araştırmasına göre, 100 şirket 2022 yılında 3 bin 661 adet franchise şube açmayı planlıyor.

Türkiye’de franchise ekosistemi pandemi koşullarına rağmen büyümeye devam etti. 2021 yılında 50 milyar dolar büyüklüğe ulaşan ekosistemin 2022 yılında 55 milyar dolarlık bir hacme erişmesi bekleniyor. Krizleri fırsata çevirebilen nadir sistemlerden biri olan franchise sisteminin ürettiği istihdam sayısı bugün Türkiye’de 300 binden fazla kişiye ulaştı.

2021 yılında 20 binden fazla girişimci bu sisteme dahil oldu. Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı 3 bin 500’e, zincir işletmelere bağlı şube sayısı ise 65 bine ulaştı. Ayrıca, şu anda yurtdışında 5 binden fazla mağazası ile 150’ye yakın Türk markası faaliyet gösteriyor. 2022 yılında açılması beklenen bin mağazanın ihracata katkısının da 600 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Ekonomist Dergis'nin yaptığı Türkiye’nin en büyük franchise veren 100 şirketi araştırması da sektörün dinamiklerine ve hedeflerine ışık tutmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİK

Önümüzdeki yıllarda ‘sektörün dinamiklerinde ne gibi değişimler olacak?’ sorusu akla geliyor. Dijitalleşmenin hiç olmadığı kadar hız kazandığı pandemi süreci ile birlikte yapay zeka, siber güvenlik gibi tüm teknolojik altyapıların çok daha öne çıkacağı ifade ediliyor.Değişime adapte olan ve bu yönde ciddi yatırım yapan markaların özellikle daha genç ve dinamik girişimcilere kolaylıkla erişebilecekleri ve öne çıkacakları belirtiliyor. İklim değişikliğinin de artık çok ciddi hissedildiği dünyamızda sürdürülebilir hizmetlere stratejilerinde yer veren markalara rağbetin artacağına da dikkat çekiliyor.

Bunun yanı sıra “Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” her yıl Türk ve dünya markalarını bir araya getiren, yıl içerisinde öne çıkacak konsept ve sektörleri belirleyen önemli bir platform. Fuar, hem Türkiye pazarını hem de franchise vermek isteyen markaları etkin bir şekilde uluslararası girişimcilere tanıtma fırsatı sunuyor.

Bu noktada franchise vermek isteyen markalar, bu tür etkinliklerle çok sayıda yerli yabancı girişimcileri bir arada değerlendirerek, marka değerlerine ve büyüme stratejisine uygun hareket edebilecek girişimciler arasından seçim yapabiliyor.

30 yıldır desteklediği franchising fuarları ile sektörün nabzını tutan ve dünyanın dört bir yanından marka ve yatırımcıları bir araya getiren UFRAD Franchising Derneği, bu yılda 25- 28 Kasım tarihleri arasında Medya Fors organizasyonu ile fuarın kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

FRANCHISE SİSTEMİNİN 10 AVANTAJI

Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkanı doğuyor.

Franchise veren işletme franchise’a eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği sağlıyor.

Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren işletmenin tekniklerinden yararlanılıyor.

Franchisor ile ortak hareket edilerek küçük işletmelerin karşılaşacakları risk ve işletmecilik sorunları minimize ediliyor.

Franchise veren işletmenin mali ve hukuk danışmanlarından yararlanılıyor

Franchisor’ın sürekli olarak yaptığı AR-GE çalışmalarından yararlanılıyor.

Kuruluş aşamasında leasing gibi kaynaklardan finansal destek sağlanması mümkün oluyor.

Reklam ve tanıtma giderlerinden tasarruf sağlanıyor.

Franchising sistemi, girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltıyor.

İşletmeler için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama fonksiyonları mümkün oluyor.

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