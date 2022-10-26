Fransa'da 2023-2027 bütçe tasarısı mecliste reddedildi

Ulusal basın, muhalif partilerin mecliste reddettiği yasa tasarısını, hükümet kanadının, Senato önünde tekrar savunmaya çalışacağını aktardı.

26.10.2022 09:12:490
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Fransa'da 2023-2027 bütçe tasarısı mecliste reddedildi

Fransa'da Ulusal Meclis, 2023-2027 bütçe planlama yasa tasarısını reddetti. Mecliste 243 "evet" oyuna karşı 309 "hayır" oyuyla reddedilen bütçe planlama yasa tasarısıyla 2027'ye kadar bütçe açığının, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3'ün altına ulaşması hedefleniyordu.

Kamu Harcamaları İşlerinden Sorumlu Bakan Gabriel Attal oylama sonrası mecliste yaptığı konuşmada, yasa tasarının reddedilmesini beklediğini belirterek "Tutarlığınızı korumayı seçtiniz ne pahasına olursa olsun hükümetin (yasa) tasarılarına karşı çıkmayı" ifadesini kullandı. Ulusal basın, muhalif partilerin mecliste reddettiği yasa tasarısını, hükümet kanadının, Senato önünde tekrar savunmaya çalışacağını aktardı.

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