Fuarda metaverse mağazasıyla tanıtım

Fuarİzmir'de 26 ülkeden 200 kadar markanın ürünlerini sergilediği İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'na (Shoexpo İzmir) katılan bir ayakkabı üreticisi, metaverse evreninde açtığı teşhir salonunda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle 650 modelini tanıttı.

Stantta ayakkabı modellerini inceleyen ziyaretçiler, VR gözlük takarak metaverse ortamındaki salonda sergilenen modellere ilişkin de bilgi alma fırsatı buldu.

"Sektörümüz hareketleniyor"

Şirket ortağı Ali Yağcı, AA muhabirine, 30 yıldır ayakkabı sektöründe faaliyet gösterdiklerini, 11 yıldır da ihracata yoğunlaştıklarını söyledi.

Satışlarının tamamına yakınının yurt dışına yönelik olduğunu belirten Yağcı, Avrupa ve Afrika ülkelerine 15 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Yağcı, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin azalmasıyla ayakkabı talebinin artmaya başladığını, salgın sürecinde fuar ve iş ziyaretleri yapamadıklarını, yurt dışındaki müşterilere ulaşmakta çok zorlandıklarını anlattı.

Ulaşım ve zaman probleminin ticareti kısıtlaması nedeniyle sanal seçeneklerin ön plana çıktığına dikkati çeken Yağcı, şöyle konuştu:

"Ayakkabı üreticisi olarak bizim de bu dünyada bir şeyler yapmamız gerekiyordu. O yüzden metaverse evrenine girmek istedik. Şu an showroomumuzu oluşturduk. Fuarda ilk tanıtımımızı yaptık. Ürünleri görebilmek için sanal gerçeklik gözlüklerine ihtiyaç var. Uygulama üzerinde metaverse evrendeki showroomumuzda her ürünü inceleyebiliyorsunuz. Mağazamız 300 metrekare. Asıl işimiz toptan olduğu için showroom olarak tasarladık, perakende satış şimdilik yok. Burada 650 ürünümüz var. VR gözlüğü takıp mağazaya girdiğinizde satış temsilcisi de orada oluyor. Müşteri ve temsilcinin konuşmasını, hareketlerini izleyebiliyoruz. Gerçek görünüşümüzü oraya yükleyip gerçekliği artırabiliyoruz. Orada ürünü seçip inceleyebiliyorsunuz."

Metaverse evrendeki teşhir salonuna gösterilen ilgiden memnun olduklarını, markalarını dünya çapında duyurmaya odaklandıklarını dile getiren Yağcı, "Bildiğimiz kadarıyla metaverse evrende Türkiye'den ayakkabı firması olarak ilkiz." dedi.

Türk tasarımcılara övgü

Öte yandan, İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, ABD'li ünlü şarkıcılar Lady Gaga ve Fergie'ye ayakkabı tasarlayan Kobi Levi'yi de ağırladı.

Türk ayakkabı firmaları ve tasarımcılarıyla bir araya gelen Levi, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının tasarımlara da yansıdığını, günlerini evde geçiren insanların artık evlerindeki rahatlığı öne çıkardıklarını söyledi.

Bu dönemde mağaza yerine internet satışlarının ağırlık kazandığını kaydeden Levi, "Tasarım hayattır. Hayatımız pandemi oldu, tasarımlar da bu yönde oldu. Pandemide hayatımıza maskeler girdi. Hem ayakkabı hem de çanta olarak maskeden ilham aldığım tasarımlar yaptım." diye konuştu.

Türk ayakkabı ve ayakkabı tasarımlarının dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirten Levi, şunları ifade etti: "ABD'de çok önemli bir ayakkabı fuarında hangi ilgi çeken ayakkabının altına baksam Türkiye'de yapıldığı ve tasarımcısının da Türk olduğunu gördüm. Türkiye ve Türk tasarımcılar sanat ve tasarım konusunda çok öndeler."

İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, 19 Mart Cumartesi günü sona erecek.



