Galata Kulesi'nde Cumhuriyet şöleni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı.

30.10.2021 09:54:000
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Galata Kulesi'nde Cumhuriyet şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin görsellerin yer aldığı video kuleye yansıtıldı.

Galata Kulesi'ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma vapuruna binişiyle başlayan, İstiklal Harbi boyunca Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanı sıra kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla verilen büyük mücadeleyi anlatan görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan metin eşliğinde aktarıldı.

Düzenlenen mapping gösterisini bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ilgiyle izledi.

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