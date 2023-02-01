Garanti BBVA 2022'de kârını yüzde 331 artırdı

Garanti BBVA’nın konsolide finansal tablolarına göre, 2022 yılında net kârı 58 milyar 510 milyon 306 bin TL olurken, aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Banka, 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Buna göre, bankanın 2022 yılında net kârı 58 milyar 510 milyon 306 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 974 milyar 448 milyon 231 bin TL oldu.

Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Aktiflerin yüzde 69,6’sı müşteri mevduatlarıyla fonlanırken, müşteri mevduat tabanı 2022 yılında yüzde 56 büyüme ile 906 milyar 910 milyon 251 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın BDDK’nın geçici önlemleri hariç sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,8, özkaynak karlılığı yüzde 51,0, aktif karlılığı ise yüzde 5,4 seviyelerinde gerçekleşti.

Tüketici kredileri ve kredi kartlarında geleneksel liderliğimizi koruduk

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2022 yılının makro politikaların çizdiği çerçevede, bankalar açısından zorlayıcı ve rekabeti alıştıkları sınırların dışına taşıyan bir yıl olduğunu ifade etti.

Ekip olarak, yoğun değişim sürecine hızlı uyum sağladıklarını belirten Baştuğ, "Bunun sonucunda hem düzenleyici otoritelerin hem de paydaşlarımızın bizden beklentilerini rahatlıkla karşıladık. Kredi talebinin yabancı para değil, Türk Lirası ağırlıklı geliştiği bir yıl yaşadık. Regülasyonlarla uyumlu TL kredi büyümesiyle sektördeki payımızı artırarak özel bankalar arasındaki liderliğimizi sürdürdük. Enflasyon dolayısıyla yıl içinde artan TL kredi talebi, son çeyrekte regülasyonların etkisiyle hız kesti. Tüzel kredilerde sadece KOBİ ve ihracatçı firmalara yönelen bir kredi kullandırımı oldu. Diğer firmalar regülasyonun etkisiyle kullandırımlarını önemli ölçüde azalttılar. Tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme sürecine devam etti ve burada geleneksel liderliğimizi koruduk." ifadelerini kullandı.

Baştuğ, aktif taraftaki gelişimden çok daha önemlisinin pasifteki fonlama yapısında olduğunu belirterek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) hacmi sektörde vadeli TL mevduatın yarısından fazlasını oluşturuyor. Benzer bir trendi bankamızda da gördük. Bu ürünle mevduat vadeleri uzadı ve sektörün geleneksel sorunlarından biri olan vade uyumsuzluğunu azaltarak bilançolarımıza destek verdi. Garanti BBVA olarak, sektörde KKM dönüşümünü en fazla gerçekleştiren bankalardan biriyiz ve bu, müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu, güvene dayalı ilişkimizin bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.